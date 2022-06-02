Війна в Україні стала «війною на виснаження», яка, швидше за все, закінчиться переговорами – Столтенберґ

Війна Росії проти України стала «війною на виснаження», і західні країни повинні готуватися до «довгого шляху», попередив голова НАТО Єнс Столтенберґ 2 червня після переговорів із президентом США Джо Байденом.

«Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгого шляху», – сказав Столтенберґ журналістам після зустрічі з Байденом у Білому домі.

Повторивши, що НАТО не хоче вступати в пряму конфронтацію з Росією, генсекретар альянсу сказав, що НАТО несе «відповідальність» за підтримку України.

За словами Столтенберґа, українці «платять високу ціну за захист власної країни», але Росія також «несе великі втрати».

Війна, швидше за все, закінчиться за столом переговорів, сказав він, додавши, що те, що відбувається під час переговорів, «дуже тісно пов’язане з ситуацією на землі, на полі бою».

Відповідаючи на запитання, чи тисне Захід на Україну, щоб вона визнала втрату територій для мирних переговорів, Столтенберґ сказав, що «не нам вирішувати», що Україна має прийняти чи від чого відмовитися.

Голова НАТО не коментував, чи обговорює альянс морський супровід для розблокування експорту зерна, але зауважив, що він вітає зусилля з пошуку способів отримати більше зерна.

«Найпростіший спосіб отримати більше зерна і зменшити тиск на ціни на продовольство – це якщо президент Путін припинить війну», – сказав він.