Війна в Україні стала «війною на виснаження», яка, швидше за все, закінчиться переговорами – Столтенберґ

Війна Росії проти України стала «війною на виснаження», і західні країни повинні готуватися до «довгого шляху», попередив голова НАТО Єнс Столтенберґ 2 червня після переговорів із президентом США Джо Байденом.
«Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгого шляху», – сказав Столтенберґ журналістам після зустрічі з Байденом у Білому домі.
Повторивши, що НАТО не хоче вступати в пряму конфронтацію з Росією, генсекретар альянсу сказав, що НАТО несе «відповідальність» за підтримку України.
За словами Столтенберґа, українці «платять високу ціну за захист власної країни», але Росія також «несе великі втрати».
Війна, швидше за все, закінчиться за столом переговорів, сказав він, додавши, що те, що відбувається під час переговорів, «дуже тісно пов’язане з ситуацією на землі, на полі бою».
Відповідаючи на запитання, чи тисне Захід на Україну, щоб вона визнала втрату територій для мирних переговорів, Столтенберґ сказав, що «не нам вирішувати», що Україна має прийняти чи від чого відмовитися.
Голова НАТО не коментував, чи обговорює альянс морський супровід для розблокування експорту зерна, але зауважив, що він вітає зусилля з пошуку способів отримати більше зерна.
«Найпростіший спосіб отримати більше зерна і зменшити тиск на ціни на продовольство – це якщо президент Путін припинить війну», – сказав він.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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