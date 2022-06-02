Близько 30 850 своїх військових втратила РФ на війні в Україні з 24 лютого – ЗСУ

Найбільші втрати в армії РФ, яка вторглася в Україну, за минулу добу спостерігалися на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.06 орієнтовно склали в межах особового складу близько 30 850 (+150)», – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними Генштабу, станом на ранок 2 червня Росія втратила:
- 1363 танки,
- 3354 бойові броньовані машини,
- 661 артилерійська система,
- 207 РСЗВ,
- 95 засобів ППО,
- 210 літаків,
- 175 гелікоптерів,
- 521 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 120 крилатих ракет,
- 13 кораблів /катерів,
- 2325 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 51 одиниця спеціальної техніки.
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ