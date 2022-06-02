WP: російські військові вивезли з ЧАЕС обладнання на понад 135 мільйонів доларів

Російські військові вивезли з території Чорнобильської атомної електростанції, яку займали понад місяць, обладнання на суму близько 135 мільйонів доларів, пише американське видання The Washington Post.

«Військовослужбовці армії Росії вивезли 690 комп’ютерів, 344 автомобілі, 1500 дозиметрів, майже все протипожежне обладнання та багато незамінних пристроїв, необхідних для функціонування електростанції», – йдеться в коментарі директора Центральної аналітичної лабораторії електростанції Миколи Безпалого.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив виданню, що деякі вивезені пристрої обладнані GPS-трекерами.

«Ми бачимо, що частина з них (пристроїв – ред.) перебувають у Білорусі, вздовж кордону. Ще частина – у Мінську, Гомелі та інших містах», – додав він.

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Раніше проєкт «Беларускі Гаюн» опублікував дані про російських військових, які 2 квітня відправляли додому великогабаритні посилки з офісу кур’єрської служби у Мозирі, місті неподалік українського кордону.

Як стверджують автори розслідування, солдати відправили понад дві тонни речей за один день.

Російська сторона заперечує випадки мародерства з боку військовослужбовців Збройних сил Росії.

Чорнобильська АЕС понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило 9 квітня, що російські військові розграбували дві дослідницькі лабораторії в Чорнобилі.