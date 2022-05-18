ДБР перевіряє дії заступника директора ЧАЕС щодо дезертирства та держзради, його затримали

Державне бюро розслідувань затримало заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, повідомляє відомство 18 травня.

За заявою, йдеться про військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби і переховувався на Закарпатті. Йому вже повідомили про підозру в дезертирстві, суд взяв його під варту.

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«Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов’язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема, вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого», – повідомляє Бюро.

Правоохоронці провели обшуки в адміністративних приміщеннях Чорнобильської атомної електростанції та за місцем проживання фігуранта справи. Вилучили документи та цифрові носії інформації.

«Також, слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС. За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 КК України)», – додали у відомстві.

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Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.