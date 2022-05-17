МАГАТЕ планує нову місію до Чорнобильської АЕС «найближчими тижнями» – Ґроссі

Міжнародне агентство з питань атомної енергетики планує нову місію до Чорнобильської атомної електростанції у відповідь на запит України про допомогу, заявив директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі 17 травня.

За словами Ґроссі, після його візиту до Чорнобильської та Південноукраїнської атомних електростанцій організація має «чітку картину» потреб України. Крім того, Київ звернувся до МАГАТЕ з проханням очолити надання йому допомоги в галузі атомної безпеки.

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«Я затвердив цілісну програму допомоги і поширив детальний перелік потреб України із членами Мережі реагування та допомоги МАГАТЕ. МАГАТЕ цілком спроможна забезпечити для України те, що їй потрібно, ефективно і швидко. Ось чому країни та організації, які хочуть допомогти українській атомній енергетиці, працюють із нами і через нас», – зазначив Ґроссі.

Він наголосив на тому, що Україна повинна мати можливість безперешкодно виконувати свої зобов’язання з гарантування безпеки та сім принципів атомної безпеки МАГАТЕ «навіть в умовах збройного конфлікту».

«Відтак наступна місія МАГАТЕ до Чорнобиля запланована на найближчі тижні. Наша допомога на місці буде концентруватися на захисті від радіації, управлінні відходами та ядерній безпеці», – додав очільник агентства.

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Як повідомляє пресслужба МАГАТЕ, Ґроссі також сфокусований на погодженні місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ, аби провести на цьому об’єкті роботи із забезпечення безпеки та надійності роботи станції.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Європейський Союз 26 квітня закликав Росію вивести війська із Запорізької атомної електростанції.