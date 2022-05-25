Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російського генерал-майора підозрюють в розкраданні майна ЧАЕС – ОГП

За даними слідства, після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією з її незаконного утримання.

Українські правоохоронці повідомили про підозру генерал-майору поліції РФ, який виконував обов'язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією з її незаконного утримання. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів та промислових майданчиків підприємства було викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю понад 26 млн грн», – йдеться у повідомленні відомства.

Також, за даними Офісу генпрокурора, російські окупанти розукомплектували та повністю вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка здійснювала дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними, це унеможливило забезпечення контролю персоналом за радіоактивними відходами.

Російського генерал-майора підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України).

Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG