Російського генерал-майора підозрюють в розкраданні майна ЧАЕС – ОГП

Українські правоохоронці повідомили про підозру генерал-майору поліції РФ, який виконував обов'язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією з її незаконного утримання. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів та промислових майданчиків підприємства було викрадено понад 2000 одиниць майна вартістю понад 26 млн грн», – йдеться у повідомленні відомства.



Також, за даними Офісу генпрокурора, російські окупанти розукомплектували та повністю вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка здійснювала дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними, це унеможливило забезпечення контролю персоналом за радіоактивними відходами.

Російського генерал-майора підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України).

Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції.