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Спричинена Росією продовольча криза призведе до протестів у містах Європи – Зеленський

Президент України привітав ухвалення шостого пакету санкцій ЄС щодо Росії, але закликав до невідкладного початку його дії та підготовки сьомого

Президент України Володимир Зеленський знову застеріг щодо наслідків блокування Росією українського сільськогосподарського експорту. Про це він згадав у промові на Міжнародному форумі з безпеки GLOBSEC 2 червня.

Зеленський вказав на блокування Росією українських портів, через які Україна зазвичай експортує зерно. За його словами, воно може спричинити зростання цін на базові продукти у світі, що ставить під загрозу голоду «десятки мільйонів людей».

«Якщо цьому не запобігти, отримаємо проблему політичного хаосу в деяких державах Африки, Азії. А отже, міграційну кризу у Європі, коли люди з країн, які страждають від голоду, шукатимуть порятунку», – заявив він.

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Зеленський припустив, що продовольча криза також спричинить «масштабні протести і в європейських країнах».

«Багатьом урядам доведеться пояснювати протестувальникам на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави (ця держава – Росія) і однієї людини в Москві, яка віддала наказ щодо морської блокади України», – вважає він.

Президент України привітав ухвалення шостого пакету санкцій ЄС щодо Росії, але закликав до невідкладного початку його дії та підготовки сьомого.

«Кожен зв’язок Європи з Росією, який ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на зашморг», – додав Зеленський.

Він також вказав на важливість надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.

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