Спричинена Росією продовольча криза призведе до протестів у містах Європи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову застеріг щодо наслідків блокування Росією українського сільськогосподарського експорту. Про це він згадав у промові на Міжнародному форумі з безпеки GLOBSEC 2 червня.

Зеленський вказав на блокування Росією українських портів, через які Україна зазвичай експортує зерно. За його словами, воно може спричинити зростання цін на базові продукти у світі, що ставить під загрозу голоду «десятки мільйонів людей».

«Якщо цьому не запобігти, отримаємо проблему політичного хаосу в деяких державах Африки, Азії. А отже, міграційну кризу у Європі, коли люди з країн, які страждають від голоду, шукатимуть порятунку», – заявив він.

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Зеленський припустив, що продовольча криза також спричинить «масштабні протести і в європейських країнах».

«Багатьом урядам доведеться пояснювати протестувальникам на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави (ця держава – Росія) і однієї людини в Москві, яка віддала наказ щодо морської блокади України», – вважає він.

Президент України привітав ухвалення шостого пакету санкцій ЄС щодо Росії, але закликав до невідкладного початку його дії та підготовки сьомого.

«Кожен зв’язок Європи з Росією, який ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на зашморг», – додав Зеленський.

Він також вказав на важливість надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна.