РФ має відвести сили в морській акваторії та надати безпекові гарантії про ненапад на порти і комерційні конвої – МЗС

Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія має відвести військово-морські сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої. Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

Речник звернув увагу на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, що росіяни пропустять судна з українським зерном, якщо Україна розмінує порти.

У цьому зв’язку Ніколенко роз’яснив українську позицію.

Зокрема, як наголошують в МЗС, Росія взяла в облогу українські морські порти, коли напала на Україну.

При цьому російська армія замінувала частину морської акваторії та постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст.

«У результаті російської блокади Україна наразі втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом. Близько 22 мільйонів тон зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, аби незаконно його продати в треті країни», – заявив Ніколенко.

Речник зазначив, що дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах – навіть до голоду.

«Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації», – наголосив Ніколенко.

Він додав, що Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції.

«Ми вітаємо попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі», – підкреслив Ніколенко.

При цьому, він заявив, що «як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої».

31 травня голова МЗС Росії сказав таке: «Якщо Київ вирішить проблему розмінування портів, то ВМФ Росії забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном до Середземного моря».