Шольц і Макрон обговорили з Путіним українських військовополонених та вивезення зерна з України

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу зателефонували президентові Росії Володимиру Путіну. Розмова тривала близько години 20 хвилин.

Під час розмови йшлося про ситуацію на окупованих Росією територіях України, доль полонених українських військових, поновлення переговорів між Москвою та Києвом, а також проблеми з постачанням продовольства з України та Росії на світовий ринок.

У повідомленні на сайті Кремля йдеться, що труднощі з постачанням продовольства, які, за оцінками ООН, вже загрожують мільйонам людей голодом, «стали наслідком помилкової економічної та фінансової політики західних країн, а також запроваджених ними антиросійських санкцій». Як йдеться в повідомленні, Росія готова «сприяти знаходженню варіантів» для вивезення зерна із заблокованих зараз українських чорноморських портів, а також наростити постачання російських добрив та сільгосппродукції. В обмін на це Путін вимагає «зняття відповідних санкційних обмежень».

Також йдеться, що російський президент порушив питання про «небезпечний характер» «накачування України західною зброєю».

На сайті уряду Німеччини йдеться, що в ході переговорів канцлер ФРН та президент Франції закликали до негайного перемир’я та виведення російських військ, а також закликали президента Росії піти на прямі переговори з президентом України та знайти дипломатичне вирішення конфлікту.

Наголошується також, що Макрон і Шольц закликали Путіна «забезпечити покращення гуманітарного становища цивільного населення» і зазначили, що Путін запевнив їх у прихильності до норм міжнародного права стосовно полонених. Також, як йдеться у повідомленні, Путін «запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо морем» і, серед іншого, пообіцяв, що відкриття мінного пояса (закладеного Україною для захисту портів), щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не використовуватиметься Росією для наступальних дій. Про цю обіцянку йдеться і в повідомленні Єлисейського палацу – але не на сайті Кремля.

Канцелярія французького президента у своєму повідомленні про розмову вказала, що Шольц та Макрон закликали звільнити близько 2500 українських військових, взятих у полон на маріупольському заводі «Азовсталь».

Макрон з початку російського вторгнення в Україну наприкінці лютого частіше, ніж будь-хто інший із західних лідерів, говорив по телефону із Путіним. У зв’язку з цим лідери низки країн ЄС навіть висловлювали подив, закликаючи ще більше ізолювати російського лідера. Макрон заявляв, що розмови не приносять йому задоволення, однак задля досягнення миру він продовжить говорити з Путіним.

Низка ЗМІ останнім часом пишуть про розбіжності в ЄС щодо подальшої жорсткої політики проти Росії і збільшення обсягів військової допомоги Україні. Францію та Німеччину називають в цьому контексті більш поміркованими країнами.