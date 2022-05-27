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Канцлер Австрії поговорив із Путіним про Україну

Канцлер Австрії Карл Негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер і президент Росії Володимир Путін провели у п’ятницю телефонну розмову з ініціативи австрійської сторони, яка тривала 45 хвилин.

Як випливає з повідомлення пресслужби Кремля, сторони обговорили продовольчу проблему, яка виникла внаслідок російського вторгнення в Україну.

Повідомляється, що Путін під час розмови сказав, що то українська сторона має якнайшвидше розмінувати порти для вільного проходу заблокованих суден в акваторіях Азовського та Чорного морів. Також він заявив, що нібито Київ саботував переговорний процес Росії та України.

«Володимир Путін акцентував, що спроби покласти на Росію відповідальність за труднощі з поставками сільськогосподарської продукції на світові ринки – безпідставні. Дані докладні роз’яснення реальних причин цих проблем, що виникли, зокрема, через антиросійські санкції США та Євросоюзу», – йдеться у повідомленні Кремля.

Негаммер заявив журналістам, що розмова з Путіним була «дуже напруженою і серйозною». За його словами, під час розмови було обговорено можливість обміну полоненими з Україною. Як пише газета Kleine Zeitung із посиланням на слова канцлера, Путін погодився надати Червоному Хресту доступ до полонених. Пресслужба Кремля про обговорення можливого обміну військовополонених не повідомляє.

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