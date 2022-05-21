У Москві «вивчать питання» обміну Медведчука на українських військових

Лідер фракції ЛДПР у Держдумі Росії та голова комітету Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що російська влада «вивчить питання» обміну заарештованого в Україні депутата Верховної Ради Віктора Медведчука на українських військових, які захищали Маріуполь і зараз перебувають у російському полоні.

Як повідомляє російський «Інтерфакс», Слуцький приїхав до окупованого Донецька, де заявив, що питання можливого обміну вивчать «люди в Москві, які мають такі повноваження».

Пізніше Слуцький додав, що сам виступає проти обміну і за організацію суду над українськими військовими.

Російська пропаганда звинувачує українських військових, насамперед бійців полку «Азов», у тому, що вони начебто прикривалися жителями Маріуполя. Місто в результаті російського штурму сильно зруйноване, при цьому немає точних офіційних даних про кількість загиблих цивільних жителів. Влада Маріуполя оцінює їх кількість у тисячі або навіть десятки тисяч, покладаючи відповідальність за загибель цивільних на російську армію, яка завдавала ударів по цивільних об’єктах, включаючи пологовий будинок і драмтеатр.

Напередодні Міноборони Росії заявило про взяття під контроль останнього оплоту оборони в Маріуполі, заводу «Азовсталь», і що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада домовилася з міжнародними організаціями про гарантії евакуації українських військових з Маріуполя і сказав, що надалі вони будуть обміняні – очевидно, на російських полонених. Численні російські прокремлівські публіцисти закликають владу РФ не обмінювати українських військових, а організувати над ними судовий процес.

Медведчука, проросійського політика, відомого близькістю до російського президента Володимира Путіна, затримали 12 квітня. Після цього вийшло його відеозвернення до Зеленського і Путіна, в якому запропонував обміняти його на захисників «Азовсталі».