Тяжкі бої за Сєвєродонецьк і які плани Путіна на Херсонщину

Росія не досягла мети за 100 днів

За 100 днів після повномасштабного військового вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної мети в Україні. Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Після провалу своїх початкових планів, Росія зосередила всю увагу на Донбасі і наразі контролює понад 90% Луганської області. У звіті британської розвідки зазначається, що, можливо, Росія встановить повний контроль над Луганщиною у найближчі два тижні.

Таких тактичних успіхів Росія змогла домогтися за рахунок значних втрат сил та ресурсів.

Про це у програмі Свободи Live:

За інформацією Офісу Президента протягом цього часу:

від російських загарбників звільнено 1017 населених пунктів.

розміновано 370 населених пунктів,

автомобільне сполучення відкрито у понад 700.

А що з Херсонщиною?

У Кремлі не знають як інтегрувати нещодавно окуповані території на півдні України. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни. Херсонщина перебуває в окупації буквально з перших днів війни.

Як живе нині окупована частини Херсонщини говоримо з очільником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою у програмі Свобода Live