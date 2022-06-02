«Прапор змінюй, інакше – трибунал, підвал, розстріл». Голова Херсонщини закликає виїжджати з окупації

Голова Херсонської військової адміністрації Геннадій Лагута радить жителям окупованої частини області виїжджати на підконтрольну українській владі територію. Лагута зазначив, що порада про виїзд стосується всіх: чиновників, голів місцевого самоврядування та інших жителів області. Водночас чиновник наголосив, що від початку війни окупаційні сили не узгодили з українською владою жодного «зеленого коридору». За його інформацією, ситуація в області погіршується. Наприклад, щоб забезпечити окуповану Херсонщину готівковою гривнею, доводиться проводити «спецоперації».

Чи область надалі отримуватиме зарплати та соціальні виплати, каже він, залежить від того, чи вдасться Україні полагодити інтернет та мобільний зв’язок, зіпсовані окупаційними силами Росії. Про все це і не тільки Лагута розповів в інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Може комусь хотілося б, щоб мене застрелили»

– Віцепрем’єрка Ірина Верещук радить українцям, жителям окупованої частини півдня виїжджати на підконтрольну Україні територію. Ви підтримуєте цей заклик?

Все керівництво, як би це страшно не звучало, мало залишити Херсонщину, коли її залишила українська армія

– Моя позиція з перших секунд війни: все керівництво, як би це страшно не звучало, мало залишити (Херсонщину – ред.), коли її залишила українська армія, усі структури мали залишити свої кабінети. Я ще раз говорю: скільки б у спину мені особисто, моїм заступникам не казали про «кинули», «втекли», я всім їм кажу: «У мене така посада, що мені не до сентиментів».

Мені не до сентиментів. Усі керівники, і навіть мери Херсону, Нової Каховки, які досі там якось «керують», мали вийти, як вийшла вся ОДА

– Я з перших днів перебуваю в Миколаєві, теж під бомбардуваннями, без води чи з водою – неважливо, і намагаюся якось керувати областю. Може, тим людям, які казали, що я «втік», хотілося, напевно, щоб мене застрелили чи в підвал відвели, чи, напевно, вони хотіли, щоб під автоматом я зробив оголошення для всього світу (приміром, про «приєднання» Херсонщини до Росії – ред.). Тут мені не до сентиментів. Усі керівники, і навіть мери Херсону, Нової Каховки, які досі там якось «керують», мали вийти, як вийшла вся обласна державна адміністрація.

– Що стосується людей, то ми в перші дні війни (у мене є звернення, у чому б нас не звинувачували, його можна підняти) підігнали автобуси, де могли, ми підігнали два евакуаційні потяги, і ми закликали всіх виїхати, тому що сюди в будь-якому разі зайде ворог (ми ж цього не приховували). Ми бачили, що відійшли бригади територіальної оборони, відійшла 59-а бригада ЗСУ, відійшли поліція, СБУ та прокуратура. Люди самі потім ухвалювали рішення (про виїзд – ред.). Більшість чекала на офіційні гуманітарні коридори, якими (віцепрем’єрка України) Ірина Верещук три місяці опікувалася, і вона, як ніхто, знає, що жодного «зеленого коридору» окупант не дав. Хоча ми мали можливість і завозити продукти та медикаменти, і вивозити охочих.

Я можу говорити лише про офіційний виїзд людей. Таких не було жодного

– Наші жителі, подивившись на ситуацію, почали самі виїжджати. Потік автівок у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу, та навіть, чого гріха приховувати, Криму, був. Самі виїжджали на свій страх та ризик. Люди утворювали групи у телеграмі. Дехто заробляв на цьому (на перевезеннях з окупованої частини Херсонщини – ред.). Навіть є так звана «такса» (тариф – ред.) – п’ять тисяч гривень з людини за вивезення. Є різні балачки про домовленості на російських блокпостах за цигарки, за гроші (російські військові випускали з Херсонщини – ред.). Я як керівник не можу говорити категоріями таких домовленостей. Там (на окупованій частині Херсонщини – ред.) гинуть люди на мінах, під обстрілами. Я можу говорити лише про офіційний виїзд людей. Таких не було жодного. Офіційного, узгодженого «коридору» – ні для дітей, ані для хворих, ані для старих, ані для інших людей.

– Підбиваю підсумки: «коридору» немає, але людям я б радив, якщо є можливість, виїхати, хоча я їм не можу дати офіційний «коридор». Що стосується влади, то вона була зобов’язана виїхати, бо ті, хто думав, що так звані паралельні лінії ворога та їхнього керування (населеним пунктом – ред.) можуть бути нескінченними, всі помиляються. Усе одно ворог заходив та казав: «Прапор змінюй, інакше – трибунал, підвал, а то й розстріл». Дехто ламався, а дехто погоджувався (на співпрацю з російськими окупаційними силами – ред.), а вночі ми їх евакуйовували. От така історія.

Єдиний шлях виїзду – через Крим

– Є люди, які виїжджають з Херсонщини через окупований Крим та Росію. Чи можна радити цей спосіб? Наскільки це відповідає законодавству?

У цього нашого громадянина не буде штампа про перетин кордону. А це – від адмінпорушення до кримінальної відповідальності

– Це незаконний перетин кордону, тому ми не можемо цього радити. А от один з «гауляйтерів» Херсонщини, колаборант та зрадник (Кирило – ред.) Стремоусов (блогер, який називає себе так званим «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області) заявив, що «на Крим – будь ласка, через Крим виїжджайте» (йдеться про закриття російськими військовими адміністративних кордонів Херсонщини для виїзду в області, підконтрольні Києву – ред.). Далі – Грузія чи куди хочете. Тобто вони зафіксували, що пропускатимуть. Це єдиний шлях виїзду з Херсонщини. У цього нашого громадянина не буде штампа про перетин кордону. А це – від адмінпорушення до кримінальної відповідальності.

– Не можна зараз гарантувати громадянам України, що вони будуть звільнені надалі від адміністративної чи кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону між Україною та Росією?



– Не можемо. Чого приховувати, у той бік прямують дуже багато моряків (закордонного плавання – ред.) заради того, щоб піти у рейс (кількамісячне відрядження на торговельному судні – ред.).



– Є чоловіки, які тікають від війни з Херсонщини через Крим, Росію в ЄС. Як вони далі мають вчинити? Виходить, що вони порушують указ президента?

На виїзд стоять потоки автівок, дуже багато чоловіків, які виїжджають. За інформацією, яку я отримую, там дуже багато чоловіків морського фаху

– Вони порушують не указ про загальну мобілізацію, вони порушують указ про заборону виїзду для чоловіків від 18 до 60 років, призовного віку. Цим, я думаю, мають займатися спеціальні органи. Мені важко це коментувати, я лише підтверджую, що там на виїзд стоять потоки автівок, й дуже багато чоловіків, які виїжджають. За інформацією, яку я отримую, там дуже багато чоловіків морського фаху. Взагалі моряки та дружини моряків через профспілки звертаються давно (до влади – ред.), щоб випускали людей (за кордон, попри воєнний стан – ред.).

Херсонщина – багатий край, аграрний та морський. Ви не уявляєте, які гроші привозили моряки на Херсонщину. У нас якщо середній клас чи вище за середній, то це – або аграрій, або моряк (є у родині – ред.). Це дискусія, чи треба випускати моряків, але вирішувати, звісно, верховному головнокомандувачу.

– Ми спілкувалися з жителем Херсонщини, який поїхав до Криму, далі – до Росії, Грузії і звідти дістався ЄС. Що можна порадити такій людині, яка рятувала своє життя?

– Я скажу так: якщо це – моряк, то я б порадив йому сплатити з чималих зароблених грошей у вигляді податків чи допомоги нашому українському народові: чи то воїну, чи то своїй родині, чи віддати на волонтерство. А якщо це – просто людина, яка виїхала, аби зберегти (своє життя – ред.) і нічим не допомагати, то може звернутися в посольство (України за кордоном – ред.): «От така в мене ситуація, але виходу не було» й повернутися в Україну. Якщо не готовий служити, то волонтерити й допомагати своїй країні, а не сидіти там (за кордоном – ред.) на соціальній допомозі й бити байдики. Оце моя відповідь як людини.

– Військовий експерт Олег Жданов каже, що ЗСУ наступає на Херсонщині. Чи є шанс на деокупацію найближчим часом?

Духу, людей та воїнів у нас більш ніж достатньо

– Я відповім так, як відповідає мій колега, прихистивши нас, загальний улюбленець Віталій Кім та вище військово-політичне керівництво нашої держави: «Звісно, є, нам треба дочекатися, скоординувати та накопичити важке озброєння, якого поки не вистачає». А духу, людей та воїнів у нас більш ніж достатньо, навіть без тих чоловіків, які виїжджають через Крим, повірте.

«Не дали вивезти жодної дитини»

– В інтерв’ю Радіо Свобода представник української розвідки Вадим Скібіцький розповів, що українських дітей, зокрема з Херсонщини, вивезли до російської глибинки. Днями Путін підписав указ про спрощену процедуру усиновлення українських дітей. Скільки їх Росія вивезла з окупованої частини Херсонщини?

Інформації, скільки дітей, де, в якій глибинці Росії вони перебувають, в мене немає

– Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридору на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали. Але інформації – скільки дітей, де, в якій глибинці Росії вони перебувають – в мене особисто немає.

Надзвичайно важка ситуація в Олешківському інтернаті

Є інформація, що надзвичайно важка ситуація в Олешківському інтернаті. Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю. Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація – ред.), але от про вивезення таких дітей (за межі Херсонщини) – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму.



– Але вам відомо про Олешківський інтернат…



– Так, там настільки велика проблема, що навіть коли я повертався з відрядження з Києва, у мене був на зв’язку один благодійний фонд, помічник Ірини Верещук, Офіс президента. Навіть вчора (31 травня – ред.) обговорювалося питання коридору саме для цих діточок. Щодо виїзду дітей не припиняються перемови на будь-якому рівні, але вони теж поки нічим не закінчилися.

«Не брати російський паспорт і чекати»

– Як залишатися на Херсонщині й не брати російський паспорт, якщо без нього не можна буде навіть отримати медичну допомогу?

Я б радив не брати російський, чекати на розвиток подій й дочекатися деокупації Херсонської області, адже не дарма контрнаступ

– Хто не хоче брати, треба намагатися не брати (російський паспорт), дочекатися деокупації або виїхати (з окупованих теренів – ред.). Зрозумійте, якщо умовний фермер ухвалив рішення (залишитися – ред.), і ми знаємо точно, що він купує за готівку дизельне паливо в окупанта й продає у Крим свою продукцію. 700 фур на день стоїть, 700 фур з продукцією. І от йому скажуть: «Бери паспорт, інакше – не зможеш працювати», він його візьме. Тому я б радив не брати, чекати на розвиток подій й дочекатися деокупації Херсонської області, адже не дарма контрнаступ… та інше, що ми залишимо для коментарів Генеральному штабу України. І будемо вірити.



– Полуниця у Криму – 100 рублів, це лише 30 гривень. У Києві такої ціни немає.



– Я одного разу купував у Миколаєві полуницю за 119 гривень за кілограм. Наразі у Херсоні на ринку – 30 гривень, це найбільша, а на гурті можна знайти за десять гривень за кілограм.

«Всіх до Росії не вивезуть, з Уралу не завезуть»

– Росія не залишає спроб анексувати Херсонщину…



– Нумо розглянемо ці спроби. Перші дні окупації Херсонщини: до 10 березня вони (окупаційні сили Росії – ред.) висмикували, намагалися когось з депутатів обласної ради заарештувати, які не виїхали. Хотіли, щоб зібрали сесію (облради – ред.) та проголосували за створення «ХНР». Ми 12 березня скликаємо сесію у zoom-конференції, й 44 з 44 присутніх проголосували за те, що Херсонщина – це Україна. Це вже документ. Вони не змогли. Потім вони почали збирати паспортні дані для псевдореферендуму, але через (проукраїнські – ред.) мітинги їм довелося б робити повне нахабство, звозячи людей для картинки (з Криму – ред.). Теж відмовилися. Потім було питання про «приєднання» (Херсонщини – ред.) до Криму. Теж відмовилися. Потім колаборанти Сальдо та Стремоусов сказали: «Ні. Ми одразу подамо заявку на «вступ» до Російської Федерації, але поки триває війна, ми цього не робитимемо й перенесемо це на 2023 рік». Це останнє їхнє рішення.

Рішення немає, й вони бачать, що Херсонщина не приймає й хоче відштовхнути

Про що це говорить? Це говорить про те, що рішення немає, й вони бачать, що Херсонщина не приймає й хоче відштовхнути (Росію – ред.). Усіх не вивезуть, вони ж не можуть ті п’ятсот тисяч, які залишилися, вивезти, а інших з Уралу завезти. Ті, хто залишився, навіть побоюючись виходити на мітинги через танки та кулемети, вони все одно чекають на ЗСУ.

«На 99% базові виплати всі закриті»

– Як наразі фінансується Херсонщина? Як зараз відбуваються виплати пенсій, допомоги, зарплат бюджетникам?



– Дивіться, фінансування Херсонської області – одна з основних проблем. Що гріха приховувати, одне з основних направлень у роботі, яким ми займаємося. Бо всі чудово розуміють, щоб повноцінно керувати областю, треба (там – ред.) перебувати, мати інструментарій управління. Але так склалося життя, і частина з нас (керівництва Херсонської ОВА – ред.) перебуває у Миколаєві, інша частина – у Кривому Розі, де навколо окупованої області в нас розгорнуті гуманітарні хаби та наші підрозділи.

Тобто що з фінансуванням? Давайте послідовно. Війна (повномасштабна – ред.) в нас почалася 24 лютого. Лютий закритий повністю (усі базові виплати), березень закритий повністю, квітень: у нас є питання щодо Генічеська. Травень – той же Генічеськ та Каховка, але ми розв’язуємо проблему.

Якщо людина виїжджає – вона що може, те робить віддалено, але зарплату отримує. Звісно ж, усі люди, які там залишилися, все отримують

Можна сказати, що на 99% базові виплати всі закриті. Це все: дитячі гроші, пенсії, зарплати лікарів, вчителів, усіх інших бюджетників. Тому що позиція керівництва держави не залежить від того – виїхала людина чи ні (з окупованих теренів – ред.). Вона не просто мала на це право, приміром, голова територіальної громади – у неї була жорстка команда від держави: вона перебуває (на окупованій території – ред.), поки її життю, її родині нічого не загрожує. Якщо людина виїжджає – вона що може, те робить віддалено, але зарплату отримує. Звісно ж, усі люди, які там (на окупованих територіях – ред.) залишилися, все отримують.

Сьогодні-завтра чекаємо на наказ президента. Призначимо начальника Генічеської військової адміністрації

Чому існують проблеми? Є два види підписів, це електронні підписи, так звані ключі керівника та бухгалтера. Генічеськ – миттєва, швидка окупація. Нумо не забувати, що на Херсонщину війна пришла рівно о п’ятій ранку. О пів на сьому ранку Генічеськ уже був окупований. Тому виникла плутанина. Десь мали місце неправильні дії. Хоча чого людей засуджувати – вони з таким зіткнулися: очі розплющили й побачили колони танків. Там були загублені електронні ключі. Ми намагалися розв’язати питання, платили (усі зобов’язання – ред.), але коли вперлися у стіну, було ухвалене рішення створити у Генічеську воєнну адміністрацію. Сьогодні-завтра чекаємо на наказ президента. Призначимо начальника цієї Генічеської військової адміністрації. Це – кандидат, який пройшов усі перевірки, та він (перебуває – ред.) на підконтрольній Україні території (його вивели). Враховуючи, що там (буде – ред.) військова адміністрація, я своїми повноваженнями зможу здійснювати платежі, й нам не потрібно відновлювати ті загублені електронні ключі, які неможливо відновити. Це що стосується Генічеська.

Щодо Каховки: ми зіткнулися з тим, що керівник вийшов (залишив місто – ред.) і правильно зробив. І ніхто не засуджує мера міста Віталія Немерця. Він вийшов, коли вже приїхали автоматники, залякували його, вимагали підняти (російські – ред.) прапори. Він пішов додому, сказав: «Якось щось цього вечора вирішимо», а вночі поїхав. Правильно. Але не вивів бухгалтерію, і ці (електронні – ред.) ключі наразі контролюються окупантами, загарбниками, й дуже важко робити нарахування українських грошей, з українського бюджету, коли колаборант, «гауляйтер» (російський ставленик – ред.) Філіпчук під дулом автомата говорить бухгалтеру, кому платити – кому не платити (зарплати, відпускні, премії – ред.), тому платежі зупинені. Ми вирішуємо, як ми діятимемо. Можливо, також введенням військової адміністрації.

– Про які ми говоримо виплати? Це зарплати бюджетникам чи виплати з фондів?



– Це всі (виплати – ред.). Зарплати бюджетникам: вчителям, які чекають на відпускні за літо, лікарям, дитячі гроші матусям, зарплати комунальникам – усі виплати бюджетів різних рівнів (державним чи обласним) в окремій територіальній громаді.

– А щодо виплат із державних фондів, приміром, пенсій?

Є проблема, яка виникла ще в березні, з готівкою. Вона розв’язувалася та розв’язується досі

– «Укрпошта» сплачує їх місяць у місяць. Є невелика проблема з пенсіонерами, яких ніяк не змусити оформити картку. От їм пенсії приносили листоноші «Укрпошти». Є проблема, яка виникла ще в березні, з готівкою. Вона розв’язувалася та розв’язується досі, але це вже закриті спецоперації з постачання готівки в (окуповану Херсонську – ред.) область.

Але розв’язавши проблему з доставкою готівки, розв’язавши (ситуацію – ред.) з військовою адміністрацією в Генічеську, позавчора ми зіткнулися з відсутністю зв’язку. Це дуже важливо: для виплати грошей, звісно, потрібен зв’язок з людьми, які залишились там та мають доступ до електронних ключів. Адже 49 територіальних громад (на Херсонщині – ред.) – усіх вивезти неможливо. Хоча керівництво усе має виїхати. Тепер у нас немає зв’язку з людьми, які здійснюють нарахування. І Спецзв’язок України працює над тим, щоб саме поновити український зв’язок, тому що лягло все. Єдиний зв’язок у Херсоні – це російський оператор «Скайнет», який протягли з (окупованої – ред.) АР Крим. Він нас не влаштовує, тому розв’язавши одну проблему, ми зіткнулися з іншою. Конче потрібно відновити зв’язок – цим наразі займаються.

«Найважче та найстрашніше зникнення зв’язку»

– Коли можна поновити український зв’язок на Херсонщині чи принаймні заглушити російський зв’язок?

Це свідоме вимкнення окупантами Херсонщини від зв’язку

– Це приблизно четверте зникнення зв’язку на Херсонщині. Я з усією відповідальністю кажу, що це – найважче та найстрашніше зникнення зв’язку. Чому? Бо тоді були проблеми, поламання, обстріли, кудись вони (представники російських окупаційних сил – ред.) лізли, щось вони намагалися пробувати. А тепер, на жаль, це свідоме вимкнення окупантами Херсонщини від зв’язку. Вимкнення всіх українських операторів (мобільного зв’язку – ред.) та всіх українських інтернет-провайдерів, усіх оптоволоконних кабелів, які заходять з нашої держави. Тобто це свідомо вони вимкнули.

– У Херсоні вони пустили 31 травня автомобіль з гучномовцем, з якого лунало: «Шановні херсонці, вас остаточно кинули, повністю вимкнули (від зв’язку – ред.), але ми вас не кинемо. Ми зробимо і зв’язок, і їжу, й медикаменти», – але це неправда. Україна не вимикала. Доказ простий: ми не можемо вимкнути – нам потрібен зв’язок для виплат зарплат та пенсій. Наголошую, що це – найстрашніше вимкнення, тому що це свідоме вимкнення обладнання окупантом.

– Спеціалісти Держзв’язку кажуть, що поки вони «намацують» виходи, але поки не знають, як бути. Тому це – найбільша проблема: відсутність українських провайдерів на Херсонщині.



– Ви згадали про людей, які за різних обставин не можуть залишити Херсонщину. Чи Україна продовжуватиме нараховувати їм заробітні плати та соціальну допомогу? Хоча б нараховувати.



– Я повернувся з відрядження з Києва, де спілкувався в Офісі президента, в Міністерстві фінансів, у Державній казначейській службі, а мій профільний заступник залишився там працювати до кінця тижня.

Позиція держави – не просто платити, а нараховувати відпускні, відправляти людей (у мене є розпорядження) хоча б на один день у відпустку, щоб виплатити їм відпускні, (гроші – ред.) на оздоровлення, незалежно – виїхала людина (з області – ред.) або залишилася там. Проводити усі соціальні виплати, включно з відсотками, не знижуючи зарплат, щоб люди розуміли, що їх не залишили: чи то людина в Івано-Франківську, чи то в Миколаєві, чи то в героїчному Херсоні, чи то в смт Іванівка залишилась та з якихось причин не виїхала.

Є окрема постанова Кабміну, що не виплачується зарплата певним держслужбовцям – тим, які виїхали за кордон. Повірте, це точкові випадки. Повторюся (позиція держави – ред.) – не просто нараховувати, а нараховувати все: відпускні, матеріальну допомогу, всі проценти максимально.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 31 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.