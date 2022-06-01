Проблеми зі зв’язком на Херсонщині: працює лише інтернет з окупованого Криму – Лагута

В умовах цілковитої відсутності українського мобільного та інтернет зв’язку на окупованих територіях Херсонщини працює лише інтернет з окупованого Криму, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

«Наразі в Херсоні є лише інтернет зв’язок через провайдера «Скайнет», який окупанти протягнули з території окупованого Криму», – розповів голова ОВА.

За словами Лагути, проблеми з українським зв’язком на окупованій території Херсонщини розпочалися ще увечері 30 травня, а вже вранці 31 травня він зник.

Нині через відсутність української мобільної мережі та інтернету на окупованих територіях, як пояснює голова ОВА, не працюють електронні ключі та банкінг, є проблеми з виплатоою «усіх базових нарахувань».

31 травня у Держспецзв’язку заявили, що найближчим часом відновити зв’язок у Херсонській області не вдасться.

Це вже не перша спроба позбавити жителів Херсонщини мобільного зв’язку. Держспецзв’язку повідомило 1 травня, що в Херсонській та частині Запорізької областей зник мобільний зв’язок та інтернет. Проте за кілька днів зв’язок вдалося відновити.