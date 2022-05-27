Окупанти блокують евакуацію з Херсона та області – ОВА

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявляє, що зараз виїзд з Херсона та області практично закритий – окупанти блокують евакуацію.

«Після 11-15 травня прорвалися буквально 10-20 машин. Також ви знаєте про трагедію, коли обстріляли евакуаційну колону. Виїзд з Херсонщини практично закритий, нікого не пропускають. Можна зараз сказати, що в середу, 25 травня, близько 200 автомобілів вийшли в напрямку Василівка-Мелітополь в Запорізьку область. Але це також одиничні випадки. На даний момент виїзд з міста і всієї області практично закритий – окупант не пропускає», – сказав він під час брифінгу.

12 травня російські війська із системи залпового вогню «Град» біля села Кар’єрне обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. В одному з автомобілів поранення отримала 10-річна дитина.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня.