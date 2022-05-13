Через обстріл військами РФ евакуаційної колони постраждала дитина – Денісова

Внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони поранена дитина, повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

За її даними, це сталося вчора, 12 травня.

«Учора окупанти із системи залпового вогню «Град» біля села Кар’єрне Бериславського району Херсонської області обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. В одному з автомобілів поранення отримала 10-річна дитина», – написала вона у фейсбук.

Омбудсменка наголошує, що дії російських військ є прямим порушенням права дітей України на життя і безпеку, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

В ООН станом на 11 травня підтвердити загибель 3541 і поранення 3785 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.