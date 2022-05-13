В Україні зросла кількість дітей, поранених через російські обстріли – ОГП

В Україні до 420 зросла кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомили в Офісі генпрокурора вранці 13 травня. Напередодні повідомляли про 417 поранених. Число загиблих залишилося незмінним від 9 травня – 226.

«Ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – кажуть у прокуратурі.

За повідомленням, 12 травня військові РФ здійснили обстріл поблизу села Добрянка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого був поранений 9-річний хлопчик.

«Також 12 травня окупанти із системи залпового вогню «ГРАД» біля села Кар’єрне Бериславського району Херсонської області обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. Поранення зазнала 10-річна дитина в одному з автомобілів. Стало відомо, що 10 березня внаслідок обстрілу Маріуполя Донецької області була поранена 17-річна дівчина», – заявили в ОГП.

За даними прокуратури, внаслідок щоденних бомбардувань і обстрілів збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджений 1721 заклад освіти, при цьому 139 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3541 і поранення 3785 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 11 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.