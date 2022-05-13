До Євросоюзу через Крим та Росію. Як українці тікають з окупації та з якими проблемами стикаються?

Як українці можуть в’їхати до країн Європейського Союзу, якщо вони опинилися в Росії? Чи є можливість у жителів півдня України виїхати до ЄС через окупований Крим? Що робити, аби уникнути проблем із перетином російського кордону? На ці та інші питання шукав відповідь проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

З тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% жителів, а з Херсонської області – кожен п’ятий житель. Про це 9 травня агентству «Укрінформ» розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута .

. Від початку окупації Росією Бердянська з міста виїхали понад 30 тисяч людей, повідомило місцеве видання Приморка.City з посиланням на міську раду Бердянська. Здебільшого місцеві жителі їдуть на підконтрольну українській владі частину країни або до Європи.

У Маріуполі з понад 400 тисяч жителів залишилися 150-170 тисяч жителів, про це 11 травня повідомив мер міста Вадим Бойченко. Частині містян вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, частину маріупольців російські військові примусово вивезли до Росії або на територію окупованого Донбасу.

Частині містян вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, частину маріупольців російські військові примусово вивезли до Росії або на територію окупованого Донбасу. Відомо, що жителі окупованої частини півдня України виїжджають також до анексованого Криму, а звідти прямують до країн Європейського Союзу, Грузії, Туреччини та інших країн.

ФСБ Росії на окупованому півострові 6 травня повідомило, що з березня цього року до Криму з півдня України заїхали 156 тисяч людей.

Евакуація по-російськи: «Їдьте куди завгодно»

У соціальних мережах з'явилися контакти перевізників, які організовують переїзд з Херсона, Каховки, Бердянська, Мелітополя до країн ЄС через окупований Крим. «Новини Приазов’я» поспілкувалися з одним із таких перевізників і дізналися про деталі цих поїздок. Зокрема, вартість послуги становить 550 доларів, – розповів представник перевізника.



За його словами, «жодних проблем із виїздом за кордон в українців не виникало». Автобуси курсують через день, тривалість дороги – два дні без зупинок на ночівлю.

Жителька Маріуполя Світлана Харченко змогла виїхати до Естонії через Росію. Вона розповіла журналістам Радио Свобода, що після проходження «фільтраційного» табору опинилася в окупованому Донецьку. За її словами, звідти жінок з Маріуполя разом з дітьми вивозили до російського Таганрога, а з Таганрога – до Астрахані, міста, від якого до Маріуполя понад 900 км. Згодом Світлані допомогли російські волонтери, вони надіслали гроші на квитки до Санкт-Петербурга, а звідти відвезли до кордону з Естонією.



«Ось ваш поїзд до Астрахані. Не хочете – будь ласка, це залізничний вокзал, купуйте квитки. Їдьте куди завгодно», – казали жінці в Росії.



Вона хоче повернутися до Маріуполя, однак тільки коли над ним майорітиме український прапор.

«Головна проблема – відсутність грошей»

Волонтерка з Маріуполя Ганна Воєводіна, яка мешкає в Нідерландах і допомагає жителям міста виїхати до ЄС, розповіла, що головною проблемою, з якою стикаються маріупольці в Росії, – відсутність грошей на переїзд далі.

«Перша проблема – фінансова. Росія відключена від усіх міжнародних фінансових інструментів. Відповідно, якщо у тебе немає готівки у доларах або гривні, які ти можеш обміняти за вигідним курсом, ти залишаєшся зовсім без грошей», – прокоментувала « Новинам Приазов’я» Воєводіна.

На її думку, саме на такий перебіг подій розраховували окупанти: «Морили голодом людей, відключили воду, електроенергію, зв’язок, розбомбили та заблокували Маріуполь. Після цього виїзд в Україну здавався неможливим».

«Таємна» допомога

Ганна Воєводіна зазначила, що російські волонтери зазвичай «таємно» допомагають маріупольцям, яких окупанти депортували до РФ придбати квитки й залишити Росію.

В Естонії та Росії багато хороших людей, як би це дивно не звучало

«Ми зрозуміли, як розв'язувати проблему. В Естонії та Росії багато хороших людей, як би це дивно не звучало, які таємно допомагають нам. Те, що вони роблять, точно суперечить політиці їх держави, як зовнішній, так і внутрішній. Ми знайшли спосіб отримати рублі там: ми збираємо донати у криптовалюті та доларах, обмінюємо на рублі, або збираємо у рублях, та оплачуємо біженцям квитки», – розповіла вона.

За словами волонтерки, маріупольці, які збираються виїхати з Росії, звертаються до її організації через сайт, соціальні мережі та месенджери.

«Люди нас знаходять, кажуть, де вони знаходяться, скільки їх там, надсилають свої паспортні дані, ми доєднуємо до них наших волонтерів, купуємо квитки до Санкт-Петербурга, а там у нас є домовленість із водієм, який вивозить їх до Естонії. У Таллінні та Нарві ми орендували два хостели для тимчасового перебування. Потім люди йдуть до соціальних центрів або рушають далі – у Польщу, Фінляндію, Німеччину або будь-яку іншу країну», – пояснила Воєводіна.

Маріуполь – кривава рана на карті війни. Всі знають та розуміють ситуацію.

Волонтерка радить маріупольцям, які опинилися в Росії, виїжджати до Європи і повідомила, що її організації вже вдалося вивезти таким чином 800 людей.

«Маріуполь – кривава рана на карті війни. Всі знають та розуміють ситуацію. Ми спілкувалися з консулами Естонії, Латвії, Литви, Офісом президента України, всі вони максимально нам сприяють», – наголосила волонтерка, а також розповіла, що вони вже витратили на допомогу українцям, які опинилися в Росії, близько 90 тисяч доларів.

Шлях до Європи через Крим

Адвокаційна менеджерка Центру прав людини ZMINA Олена Луньова розповіла, що більшість українців з окупованої частини півдня, які виїжджають через Крим, далі також прямують до країн Європейського Союзу.

Люди наважуються їхати з окупованих територій вимушено через територію Росії

«Насправді просто інших шляхів немає тому так, випадків багато, і всі люди, які опинились на окупованих територіях, це стосується сходу та півдня країни, намагаються виїздити звідти. Наразі вони перетинають межі окупованих територій і їдуть через РФ. Інші варіанти – це їхати через лінію фронту, це іноді можливо, іноді і здебільшого – ні. Звичайно, бо це дуже ризиковано. Тому люди наважуються їхати з окупованих територій вимушено через територію Росії», – зазначила вона.



Правозахисниця нагадала, що після 24 лютого цього року українців, які прямують до країн Євросоюзу через Росію, пропускають навіть за внутрішніми паспортами.

«Якщо людина виїжджає з території тимчасово окупованої, наприклад, це територія Донеччини, Луганщини, вони перетинають російський кордон, ця частина не контролюється з українського боку, але росіяни проводять міграційний контроль, ведуть міграційні картки, реєструють факт, що людина перетнула кордон. Надалі питань стосовно того, як людина потрапила на територію Росії не виникає саме тому, що є міграційна карта», – пояснила Луньова.

Вона зазначила, що із випадками, коли людей принципово не пропускали на кордоні, не стикалася, але наголосила на можливих допитах або певних інтерв’ю з боку ФСБ та російських прикордонників, до яких варто бути готовими.

Видалити з телефону інформацію, яка може викликати питання, не вступати у політичні дискусії

«Поводити себе спокійно, видалити з телефону інформацію, яка може викликати питання, не вступати у політичні дискусії», – такі поради дає правозахисниця та заспокою – до них ще не надходила інформація, що когось врешті не випускали.

«Якщо з документами все гаразд, в них немає виникнути підстав затримувати людину», – підсумувала Луньова.

Що кажуть українські прикордонники?

Ще 16 квітня Представництво президента України в Автономній Республіці Крим надало детальні пояснення щодо виїзду з тимчасово окупованого Криму. В повідомленні сказано, що з початку нового етапу збройної агресії Росії на території України 24 лютого 2022 року всі три українські КПВВ між окупованим Кримом та Херсонською областю не працюють. В представництві зазначили, що на час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду не застосовуються адміністративні стягнення за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру.



Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив в коментарі «Новинам Приазов'я», що у відомстві зважають на ситуацію, в якій опинилися жителі окупованих територій і запевнив, що «українські прикордонники пропускають назад до України всіх охочих громадян».

Ми також зважаємо на ситуацію, коли наші громадяни самі, або під тиском, або щоб не стати жертвами війни, щоб не загинути, вимушені були перетнути російський кордон

«Жоден громадянин України відповідно до Конституції, не може бути обмеженим у праві повернутися додому. Тому прикордонники пропустять всіх. Звісно, ми також зважаємо на ситуацію, коли наші громадяни самі, або під тиском, або щоб не стати жертвами війни, щоб не загинути, вимушені були перетнути російський кордон, залишити територію України. Ми із з радістю чекаємо громадян України, які можуть із Росії повернутися додому», – запевнив Демченко.



Українцям, які опинилися в Росії та планують виїхати за кордон, у випадку виникнення проблем із в’їздом Андрій Демченко радить звертатися до представників державних органів влади тієї країни, куди вони прямують.

У Маріуполі одна з найбільших гуманітарних катастроф. Місто з кінця лютого заблоковане російськими військовими. Українська влада повідомляє, що Росія вивозить українських громадян у свої регіони і на територію окупованої частини Донбасу.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 12 квітня з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів, українці перебувають у 35 регіонах РФ. Омбудсмен додала, що це підтверджує уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.