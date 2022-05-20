Окупаційні війська п’ятий день не випускають колону з цивільними з Херсонської області – Лагута

Російські військові блокують евакуацію з окупованої Херсонської області, розповів голова обласної військової адміністрацій Геннадій Лагута. Про це він сказав на брифінгу 20 травня.

«Проблема із виїздом людей. Ось уже п’ятий день стоїть колона у бік міста Берислав, Давидів Брід, у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області. Останнім часом це був єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію», – сказав він.

За словами Лагути, російська окупаційна влада надала жодного гуманітарного коридору ані на ввезення продуктів та ліків до Херсонської області, ані на вивезення звідти людей, які хотіли виїхати. Йдеться в тому числі про евакуацію дитячих будинків, літніх людей та хворих.

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При цьому, за словами голови області, Росія сама штучно створила складну гуманітарну ситуацію із забезпеченням жителів області продуктами харчування.

«Тому ситуація найважча. Все, що ми намагаємось завозити, наші герої, волонтери та співробітники – цього, звичайно, не вистачає, особливо по медичних препаратах», – прокоментував він.

Лагута уточнив, що наразі перебуває в Миколаєві, у Кривому Розі наразі розташована Бериславська державна адміністрація та багато голів територіальних громад.

«Враховуючи, що не було жодного зрадника в команді Херсонської ОВА, всі розуміють, яку роль нам приготував би окупант. Думаю, що ми з Миколаєва та Кривого Рогу зробимо все, що можемо, і так краще, ніж якби ми були затримані і перебували б на підвалі і нам довелося б... три крапки, всі все прекрасно розуміють», – пояснив очільник ОВА.

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Говорячи про ситуацію на окупованій території, Лагута зазначив, що російські війська викрадають та катують проукраїнських активістів, блогерів, співробітників місцевої влади.

«Це й викрадення людей влади, людей, які відмовляються з ними співпрацювати. Це блогери, активні проукраїнські наші хлопці, які виводили всю Херсонщину на мітинги, ви пам’ятаєте Нову Каховку, найбільший мітинг, який був понад 10 тисяч. Цих людей затримують, катують, ламають. Є злочини, особливо у Високопільській територіальній громаді. Всі вони фіксуються, будуть розслідувані, і винні понесуть покарання після найголовнішого – після деокупації Херсонщини та її повного звільнення», – пообіцяв він.

Призначені Росією «керувати» частково окупованою Херсонщиною особи заявили 11 травня про намір увійти до складу Росії навіть без проведення «референдуму».

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 11 травня висловив упевненість, що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти».