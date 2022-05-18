Біля Херсону знищено склад боєприпасів окупантів – ОК «Південь»

На Херсонщині – біля П’ятихаток та Степанівки (розташована біля Херсону) – знищені два російських склади боєприпасів, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».

За повідомленням, на лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжується ведення бойових дій – російські війська намагаються закріпитись і продовжують обстріли позицій ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії.

«У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено 110 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали 130 рашистів та 26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки», – йдеться у повідомленні.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що 16 травня російські війська зазнали найбільших втрат на Лиманському та Запорізькому напрямках. Втрати особового складу російських військ сягнули 27 900, зокрема 200 російських військових загинули протягом 16 травня.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.