Війська РФ минулої доби зазнали найбільших втрат на Лиманському та Запорізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що російські війська минулої доби зазнали найбільших втрат на Лиманському та Запорізькому напрямках.

За його даними, втрати особового складу російських військ сягнули 27 900, зокрема 200 російських військових загинули протягом останньої доби.

Генштаб також наводить такі дані щодо знищеної російської техніки:

танки ‒ 1235 (+7 за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 3009 (+35)

артилерійські системи – 578 (+1)

РСЗВ – 198 (+3)

засоби ППО – 90 (+1)

літаки – 201 (+1)

гелікоптери – 167 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9)

крилаті ракети – 97 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 2109 (+8)

спеціальна техніка - 43 (+1)

Дані уточнюються, додають у Генштабі.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.