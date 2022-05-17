У напрямку Сєвєродонецька біля селища Сиротине війська РФ зазнали втрат і відійшли – Генштаб ЗСУ

У напрямку Сєвєродонецька біля населеного пункту Сиротине в ході бойових дій війська РФ зазнали втрат та відійшли, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, на Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, а на Авдіївському напрямку – біля Кам’янки, успіху не мав.

На Курахівському напрямку війська РФ вели безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вугледар. Також на Лиманському напрямку загарбники вели наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве, посилюють угруповання.

На Донецькому напрямку війська РФ продовжують обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.



«На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку – здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська активних бойових дій не проводили – здійснювали вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

Також на Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.

Російська авіація обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України, повідомляють у Геншабі ЗСУ.