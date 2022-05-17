У напрямку Сєвєродонецька біля селища Сиротине війська РФ зазнали втрат і відійшли – Генштаб ЗСУ

У напрямку Сєвєродонецька біля населеного пункту Сиротине в ході бойових дій війська РФ зазнали втрат та відійшли, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням, на Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, а на Авдіївському напрямку – біля Кам’янки, успіху не мав.
На Курахівському напрямку війська РФ вели безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вугледар. Також на Лиманському напрямку загарбники вели наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве, посилюють угруповання.
На Донецькому напрямку війська РФ продовжують обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.
«На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку – здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ», – йдеться у повідомленні.
У Генштабі додають, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська активних бойових дій не проводили – здійснювали вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.
Також на Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.
Російська авіація обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України, повідомляють у Геншабі ЗСУ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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