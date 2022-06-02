Херсонщина в ізоляції. «Контрнаступ ЗСУ на півдні міняє плани Кремля»

Чому українські чиновники радять залишати окуповану частину півдня України? Чи можуть жителі захопленої Херсонщини виїхати на підконтрольну Україні територію? Як далі можуть розгортатися події на півдні України, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук радить тим громадянам, які живуть у нині захоплених російськими військами районах, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російські паспорти. Про це Ірина Верещук написала у своєму телеграм-каналі. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі «має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей». Міністерка порадила переїжджати на підконтрольну Україні територію і уточнила, що знає, що виїхати непросто, але порадила «знаходити шляхи та можливості для цього».

радить тим громадянам, які живуть у нині захоплених російськими військами районах, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російські паспорти. Про це Ірина Верещук написала у своєму телеграм-каналі. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі «має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей». Міністерка порадила переїжджати на підконтрольну Україні територію і уточнила, що знає, що виїхати непросто, але порадила «знаходити шляхи та можливості для цього». Щодо російських паспортів міністерка зазначила, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі «російське громадянство створить більше проблем, ніж вигоди».

Тим часом у Херсоні та області знову зник зв’язок – припинили працювати українські мобільні оператори та частково домашній інтернет, а російські окупаційні сили анонсували встановлення своїх мобільних мереж.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута 30 травня повідомив, що зв’язок відключили російські військові. За його словами, на окупованих теренах в регіоні працює провайдер «Скайнет», який росіяни налаштували через Крим.

30 травня повідомив, що зв’язок відключили російські військові. За його словами, на окупованих теренах в регіоні працює провайдер «Скайнет», який росіяни налаштували через Крим. Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонщини Кирило Стрємоусов у проблемах зі зв’язком в області звинуватив Збройні сили України і повідомив, що звернувся до Росії з проханням використати можливості російських телекомунікацій для відновлення зв’язку в області. Натомість радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань назвав ці заяви «брехливою пропагандою».

«Можливість виїхати наразі відсутня»

Не було «зелених» коридорів, але люди виїжджали на свій страх і ризик. Люди тікали польовими дорогами та підірвалися на мінах, на жаль

У коментарі «Новинам Приазов’я» Сергій Хлань розповів, що виїзд з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну владі України територію нині заблокований російськими військовими, єдина можливість залишити регіон – через окупований Крим.

«Виїхати з Херсонщини у бік вільної України неможливо, все заблоковано. Не було «зелених» коридорів, але люди виїжджали на свій страх і ризик. Люди тікали польовими дорогами та підірвалися на мінах, на жаль. Кілька днів потому окупанти оголосили, що виїзд з Херсонщини заборонений. Єдиний можливий виїзд – до анексованого Криму», – сказав Хлань.

«Важливо зберегти українські паспорти»

Сергій Хлань підтримує пораду Ірини Верещук про те, що жителям Херсонщини варто утриматися від отримання російських паспортів, оскільки в такий спосіб «Росія намагатиметься анексувати регіон», вважає депутат.



Він стверджує, що «роздача» російських паспортів на Херсонщині поки не планується: «Саме цим (паспортизацією – ред.) окупант буде робити повзучу анексію. Вони сподіваються це зробити якнайшвидше. Вони це проголосили на осінь, тепер вже про 2023 рік остання заява гауляйтерів була, але ми сподіваємось, що до осені ми звільнимо Херсонщину, і цей план окупантів буде нечинним».



31 травня віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін повідомив, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей видача російських паспортів розпочалася напередодні. Заявки на отримання паспортів, за словами російського чиновника, подали понад 50 осіб.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зауважила, що жителям окупованих територій «важливо зберегти українські паспорти». Втім, якщо російські військові вилучатимуть українські документи, це не означає, що люди втратять громадянство України, пояснила правозахисниця.

Не виключено, що росіяни можуть забирати паспорти

«Це зв’язок українців з Україною. Але не виключено, що росіяни можуть забирати паспорти. Коли люди покидають окуповану територію, то із паспортом набагато простіше отримати допомогу, влаштуватися на роботу, тому важливо зберегти український паспорт», – наголосила вона.



Правозахисниця зазначила, що українці виїжджають на підконтрольні Києву території навіть без документів, їх можливо поступово відновити.

«Небезпека спротиву»

Ольга Скрипник впевнена, що Росія на окупованій частині півдня України «впроваджуватиме паспортизацію примусово і вдаватиметься до різних форм тиску».

Паспортизація буде примусовою. Примус може бути різним, наприклад, через отримання гуманітарної допомоги, можливість залишитися на роботі, отримати доступ до медицини, поховати рідних

«Враховуючи політику РФ, паспортизація буде примусовою. Примус може бути різним, наприклад, через отримання гуманітарної допомоги, можливість залишитися на роботі, отримати доступ до медицини, поховати рідних. Знаючи, наскільки підступна Росія, вона може використовувати будь-які форми тиску – залякувати, погрожувати, створювати умови, за яких люди будуть вимушені брати ці паспорти», – сказала Скрипник.



Вона також наголосила на можливій небезпеці спротиву паспортизації: «Є ризики того, що люди, які будуть відмовлятися, їх можуть позбавити волі, як це було з активістами, журналістами. Це будуть використовувати проти людей, які не згодні з окупацією та діями російської армії. Тому ситуація для людей, які там залишаються, надскладна».

«Кримський сценарій у пришвидшеному темпі»

Скрипник зазначила, що Росія зараз діє на окупованій частині Херсонщини так само, як і свого часу в Криму, але прискореними темпами. Зокрема, намагається тримати регіон в ізоляції, проводити паспортизацію і водночас переслідує активістів.

Жертв стало більше, а темпи – більш швидкі

«Ми знаємо про випадки насильницьких зникнень – і це теж практика, яка була в Криму. Далі – відключення зв’язку та намагання нав’язати російську пропаганду – так само було в Криму. Єдине, що у Херсоні це відбувається в найкоротший термін – за місяць-два. І зараз ми вже бачимо перехід до примусової паспортизації. Це все відбувається прямо під контролем російської армії. Якщо в Криму то були ніби «зелені чоловічки», хоча всі розуміли, що то та сама армія, то тут вона працює відкрито – обстрілює, вбиває людей десятками, інколи сотнями. Відмінність в тому, що зараз жертв стало більше, а темпи – більш швидкі», – пояснила вона.

«Ситуація складна і дуже напружена»

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко нагадав, що у випадку отримання російських паспортів для жителів півдня України зберігається ризик мобілізації до армії Росії. Водночас Денисенко зазначив, що російські військові для досягнення своїх цілей вдаються до погроз із застосуванням зброї.

Росіяни роблять все, щоб ніхто не міг виїхати з усіх окупованих територій

«Ситуація складна і дуже напружена, бо росіяни роблять все, щоб ніхто не міг виїхати з усіх окупованих територій. Наприклад, у Мелітополі в університеті відбулися так звані «збори», в аудиторію зайшло кілька автоматників та людина, яку представили як «майбутнього ректора», змусили людей писати «заяви» про звільнення з університету та одразу про прийняття на роботу в Мелітопольський федеральний університет. Вони (окупанти – ред.) заявили, що збираються об’єднувати Мелітопольський університет, Мелітопольський аграрний університет, Бердянський університет і два приватних ВНЗ», – розповів Денисенко.

Ситуація безвихідна, бо ти перебуваєш під дулом автоматів

«Ми розуміємо, що ця ситуація безвихідна, бо ти перебуваєш під дулом автоматів. Але якщо є найменша можливість не отримувати російський паспорт, треба це робити, бо, крім всього іншого, це величезна загроза того, що чоловіки у віці від 18 до 60 років можуть підпасти під мобілізацію відразу після отримання паспорта», – додав він.

Як зупинити анексію?

Вадим Денисенко вважає, що запобігти подальшій анексії півдня України можна лише воєнним шляхом. На думку радника міністра внутрішніх справ, Росія вже остаточно вирішила «приєднати» захоплені території до свого складу.

Цьому можна протистояти тільки збройним шляхом, інших варіантів на сьогодні немає

«Рішення про те, що ці території будуть анексуватись, було ухвалене два тижні тому. Воно остаточне, його ухвалили в Кремлі після того, як з інспекцією на окупований Донбас приїхав заступник голови адміністрації президента Росії Кирієнко разом з одним із керівників «Єдиної Росії» Турчаком. Цьому можна протистояти тільки збройним шляхом, інших варіантів на сьогодні немає», – підкреслив Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ закликав українців не йти на співпрацю з російськими військовими та місцевими колаборантами: «За можливості в жодному разі не йти на так звану «державну службу», в «силові органи». Вони зараз створили 19 «комендатур». Це така собі суміш поліції, ФСБ та бандитизму, які наглядають за бізнесом. Тому рекомендації тільки дві: берегти життя та не йти на співпрацю із колаборантами», – підсумував він.

Що впливає на плани Кремля?

Політолог Олег Саакян вважає, що «Росія буде намагатися анексувати південь України й спонукатиме українську владу до перемир’я».

На Херсонщині зараз розгортається класична окупація з елементами анексії з боку Росії

«Політична ситуація на Херсонщині відсутня як така, бо російське навіть мирне життя не передбачає жодної політики, воно передбачає тільки управління згори донизу. На Херсонщині зараз розгортається класична окупація з елементами анексії з боку Росії, скоріше, за сценарієм, ближчим до кримського. Росія, все ж таки, розглядає вірогідність анексії цих територій і «приєднання» їх до себе, до Криму, в якомусь статусі гібридному або, можливо, навіть прямому. Я думаю, що це буде одним з елементів спонукання до перемир’я на російських умовах. Бо будь-яке перемир’я – це фактично фіксація на лінії зіткнення, що повністю відповідає тактичному інтересу Росії і жодним чином не відповідає ані тактичному, ані стратегічному інтересам України», – поділився він.

Олег Саакян зазначив, що контрнаступ українських військових на півдні (про те, що українські військові пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку на Херсонщині і вже просунулися на 9 кілометрів, заявили 30 травня в Генштабі ЗСУ; а радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив тоді, що російських військових вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше) впливає на політичні плани Росії щодо цього регіону. На його думку, контрнаступ має три завдання: «Перше – це створення оперативно-вигідної ситуації. Наприклад, взяття в оточення російських військ, зривання їхніх військових планів. Тобто оперативно-тактичний характер. По-друге, це злам російської політичної гри. І третє, це фактор підбадьорення українського суспільства».

Він підкреслює, що «час від часу потрібні перемоги».

«Навіть якщо стратегічно для нас набагато важливіше затягувати Росію, програючи певні тактичні битви для того, щоб перемогти у великій війні, все одно потрібно час від часу давати перемоги. Інакше російська пропаганда і просто накопичення зневіри, воно може зіграти з нами дуже злий жарт. Тому саме ці завдання, мені здається, Україна зараз вирішує», – зазначив політолог.

Російські війська мають вимотатися, стагнувати у своїй боєздатності

На думку експерта, логіка процесу полягає у тому, що «російські війська мають вимотатися», стагнувати у своїй боєздатності, це припадає десь на середину-другу половину червня. І саме тоді українські війська можуть отримати імпульс та додаткові можливості для того, щоб перейти до повномасштабного звільнення територій.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 31 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.