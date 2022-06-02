Виїзд з Херсонщини через Крим є незаконним – Лагута 

Очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута наголосив, що виїзд жителів області через анексований Крим є незаконним, тому українська влада не може рекомендувати цей шлях. Про це він сказав в інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя»

«Це незаконний перетин кордону, тому ми не можемо цього радити. А от один з «гауляйтерів» Херсонщини, колаборант та зрадник (Кирило – ред.) Стремоусов (блогер, який називає себе так званим «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області) заявив, що «на Крим – будь ласка, через Крим виїжджайте» (йдеться про закриття російськими військовими адміністративних кордонів Херсонщини для виїзду в області, підконтрольні Києву – ред.). Далі – Грузія чи куди хочете. Тобто вони зафіксували, що пропускатимуть. Це єдиний шлях виїзду з Херсонщини. У цього нашого громадянина (який буде виїжджати через півострів – ред.) не буде штампа про перетин кордону. А це – від адмінпорушення до кримінальної відповідальності», – зазначив Лагута.

Він сказав, що таким громадянам українська влада не може гарантувати їхнє звільнення від адмінвідповідальності в подальшому.

«Не можемо. Чого приховувати, у той бік прямують дуже багато моряків (закордонного плавання – ред.) заради того, щоб піти у рейс (кількамісячне відрядження на торговельному судні – ред.). Вони порушують не указ про загальну мобілізацію, вони порушують указ про заборону виїзду чоловіків від 18 до 60 років, призовного віку. Цим, я думаю, мають займатися спеціальні органи», – додав голова Херсонщини.

Минулого тижня окупаційні сили у захопленій російськими військами частині Херсонської області «заборонили» виїзд на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив призначений російськими військовими «заступник голови регіону» Кирило Стремоусов. За його словами, «рішення про заборону» виїзду до Миколаївської та Дніпропетровської областей пов’язане з «небезпекою через постійні обстріли». Виїхати з окупованої частини Херсонщини можна в окупований Росією Крим або ту частину Запорізької області, яку контролюють російські війська.

Частини Херсонської та Запорізької областей після російського вторгнення в Україну 24 лютого контролюють війська Росії. Йдеться про більшу частину території Херсонської області з обласним центром та приблизно половину Запорізької. Саме місто Запоріжжя – під контролем України.

Після початку вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін та інші російські представники заявляли, що його метою не є окупація українських територій. Однак у зайнятих російськими військами районах півдня України сформували підконтрольні Росії «адміністрації», «керівники» яких почали стверджувати, що Херсонську та Запорізьку області «мають прийняти до складу Росії».

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Інтерфакс-Україна» заявив, що цей указ президента Росії є «юридично нікчемним». І потрібен він Путіну, як зауважив Подоляк, винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.