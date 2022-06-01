Аксьонов хоче без обмежень впускати в Крим авто із територій, захоплених армією РФ на материковій Україні

Призначений Кремлем так званий голова Криму Сергій Аксьонов запропонував зняти обмеження на ввезення до анексованого півострова транспортних засобів із захоплених військовими РФ українських територій на материковій частині. Про це він повідомив у Telegram.

«Ухвалено рішення про розширення прикордонних пунктів пропуску до Криму. Буде виділено додаткові смуги для руху транспорту. Також найближчим часом на «урядовій комісії», за погодженням із «заступником голови уряду РФ» Маратом Хуснулліним, буде розглянута пропозиція щодо зняття обмежень при ввезенні в республіку транспортних засобів для особистого використання, зареєстрованих на території України», – написав Аксьонов.

Крім того, він заявив, що «обмежень на ввезення продукції» на захоплені російськими військовими частини Херсонської та Запорізької областей немає.

«Виняток становлять зернові та добрива», – йдеться у повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Під російською окупацією опинилися частина Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.