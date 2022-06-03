Окрім санкцій проти Росії, варто відкривати європейський ринок для України – президент Чехії

Президент Чехії Мілош Земан не є прихильником санкцій, але визнає їхній вплив на економіку Росії. Про це він розповів у інтерв’ю для Радіо Свобода.

«Знаєте, я ніколи не був прихильником економічних санкцій. Однак у цьому випадку мова йде про один з дієвих інструментів, який ми як Європейський Союз маємо. І на російську економіку вони мають вплив, про що свідчить багато економічних показників», – сказав він.

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Земан назвав санкції проти Росії, запроваджені через її агресію проти України, «рішучими і безпрецедентними»:

«Проти РФ запровадили більш ніж 6 тисяч найрізноманітніших санкцій, і ступінь єдності вражає. Однак потрібно усвідомити, що санкції реалізували (і російську агресію в Україні чітко засудили) країни, які хоча й представляють 70 відсотків світового ВВП, але тільки 30 відсотків світової популяції. До того ж, після початкового шоку вдалось відносно стабілізувати рубль, і країна має від початку завдяки продажу газу і нафти, який триває, безперервні фінансові резерви на продовження війни», – зазначив він.

При цьому, на думку президента Чехії, Захід не мав би обмежуватися лише обмеженнями щодо Росії.

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«Ми мали б поруч з економічними і фінансовими заходами й надалі продовжувати діяти у відкритті європейського ринку Україні, само собою – і vice-versa (з латинської – навпаки – ред.). Оскільки усвідомлюю, в який тяжкий і трагічний час ми нині живемо. Гадаю, що усунення бар’єрів і лібералізація в торговельній ділянці можуть бути, з довготривалого погляду, вигідними для обох сторін – України і Європи», – сказав Земан.

Президент Чехії Мілош Земан мав репутацію одного з найбільш доброзичливо налаштованих до Кремля європейських політиків. У минулому він ставив під сумнів необхідність санкцій і неоднозначно висловлювався про анексію Криму. Втім, після нового вторгнення Росії до України Земан різко засудив російську агресію, висловив підтримку Україні і закликав до жорстких санкцій проти Кремля.