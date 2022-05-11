Сенат Чехії визнав геноцидом дії російської армії в Україні – посол

Сенат Чехії визнав геноцидом дії російської армії в Україні, повідомив у твітері посол України у Празі Євген Перебийніс.

«Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС», – зазначив посол.

У своєму дописі Євген Перебийніс опублікував ухвалу верхньої палати парламенту Чехії, де засуджено «численні військові злочини, вчинені Росією в Україні а таких містах як Бородянка, Буча, Ірпінь чи Маріуполь, які задокументовані ООН, ОБСЄ та міжнародними організаціями з прав людини».

Також у документі засуджено «етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояви неповаги до загиблих, катування, зґвалтування, фізичне та психологічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично і масштабно, що є проявами геноциду проти українського народу».

Раніше парламенти Канади, Латвії, Естонії та Литви також визнали дії Росії в Україні геноцидом. Крім того, литовський парламент назвав Росію «державою, яка підтримує і здійснює тероризм».

У середині квітня президент США Джо Байден назвав геноцидом політику президента Росії Володимира Путіна щодо України, пояснивши це тим, що «Путін просто намагається стерти з землі навіть саму думку про те, що можна бути українцем».