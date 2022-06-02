Сполучені Штати запровадили санкції проти Захарової та друга Путіна

Сполучені Штати розширили список підсанкційних російських громадян і компаній у зв’язку з вторгненням в Україну, повідомило Міністерство фінансів США 2 червня.

У оприлюдненому в четвер повідомленні містяться прізвища 17 росіян. Серед них речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом президент Росії Володимир Путін, бізнесмени Олексій Мордашов та Рік Нісанов, а також дружина та двоє синів Мордашова.

У списку також:

російський міністр будівництва та житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін

Андрій Гасилов, вказаний як особа, яка має стосунок до компанії «Аргумент» (цій компанії належить яхта, яку ЗМІ пов’язували з Путіним)

гендиректор «Росгеології» Сергій Горьков

віце-прем’єр Росії Дмитро Григоренко

голова компанії Imperial Yachts Євген Кочман

дружина Ролдугіна співачка Олена Міртова

топменеджер компанії «РТИ-Системы» Євген Новицький

гендиректор Об’єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар

міністр економічного розвитку Максим Решетников

міністр транспорту Віталій Савель

У списку також кілька компаній, у тому числі дотичні до яхтового бізнесу та оборонно-промислового комплексу.

Раніше «Схеми» знайшли у керівника російського оборонного концерну Новицького віллу у Франції. Як йшлося в розслідуванні, керівник «РТИ-Системы» та соратник наближеного до президента Росії Володимира Путіна російського олігарха Володимира Євтушенкова – володіє компанією у Каннах, «прописаною» у елітній віллі з басейном.

Сьогодні стало відомо про ухвалення шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. США, ЄС, Велика Британія та їхні союзники, як правило, діють узгоджено при запровадженні санкцій, хоча їхні санкційні списки не завжди збігаються. Наприклад, Ролдугін і Захарова були включені до списку санкцій ЄС раніше.