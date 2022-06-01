Канада ввела санкції проти чотирьох російських компаній та 22 росіян, включаючи Аліну Кабаєву

Канада ввела санкції проти 22 фізичних та чотирьох юридичних осіб. Таке рішення ухвалене у відповідь на вторгнення в Україну, повідомив 31 травня сайт канадського уряду.

У список санкцій у потрапили посадовці російських фінансових установ і члени їх родин, а також фінансові установи і банки. Перша у списку фізосіб – олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, гендиректорка «Національної медіагрупи», і як пишуть кілька років різні ЗМІ, – матір дітей Путіна.

«На кожну дію президента Путіна, спрямовану на підрив територіальної цілісності України, Канада без вагань вживе відповідних контрзаходів. Канада невпинно домагатиметься притягнення до відповідальності за невиправдані дії російського режиму», – заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

Як писала газета The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела, Рада національної безпеки США нещодавно зупинила запровадження санкцій проти Аліни Кабаєвої. Британія стала першою країною Заходу, яка запровадила щодо Кабаєвої санкції. Раніше під санкції потрапили сам Путін та його дорослі дочки.