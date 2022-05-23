Посол Перебийніс назвав три складові допомоги, яку Чехія надає Україні

Чехія надає Україні «потужну» допомогу, «яка найбільш потрібна», повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

«Чехія справді дуже потужно нам допомагає. Я можу вам підтвердити, що так, ми з Чехією ведемо мову про проєкт щодо ремонту української техніки на підприємствах, але я не буду деталізувати, що саме Чехія нам поставляє. Скажу лише, що це та допомога, яка нам найбільш потрібна, вона надається відповідно до тих пріоритетів, які ми надаємо чеському Міністерству оборони. Ця допомога, я би її розділив на три складових», – сказав посол.

«Перша – це те, що надає чеський уряд у вигляді дару Україні, така допомога уже перевищує 100 мільйонів доларів, я б навіть сказав десь 130 мільйонів доларів. Друге – це те, що безпосередньо Україна закуповує у чеських виробників. І третє – це те, що реалізує наше посольство спільно з Міністерством оборони, це той рахунок для благодійних внесків, який ми відкрили і на який уже за ці майже три місяці надійшло понад 50 мільйонів доларів, за які ми як посольство закуповуємо зброю і військову техніку і при допомозі чеського Міністерства оборони надсилаємо цю зброю і техніку туди, де вона найбільш необхідна», – додав Євген Перебийніс.

Чехія входить у п’ятірку найбільших донорів України щодо військової допомоги, а тимчасовий прихисток у цій країні знайшли понад 300 тисяч українців.