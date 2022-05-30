У Чехії колишнього російського військового і його дружину підозрюють у шпигунстві у справі про вибухи боєприпасів

Поліція Чехії підозрює власника чеського паспорта, який проживає в Греції, колишнього російського військовослужбовця Миколу Шапошникова і його дружину Олену у шпигунстві у справі про вибухи на військових складах у селі Врбетиці. Про це повідомляють чеські видання Respekt і Radiožurnál із посиланням на джерела, які знайомі з перебігом розслідування.

16 жовтня 2014 року у Врбетицях пролунав вибух на складі №16, орендованому збройовою компанією Imex Group. Внаслідок вибуху загинули двоє людей. Другим вибухом, який стався через півтора місяці, було знищено ще один склад, тоді постраждалих не було. В організації цих вибухів чеська влада підозрює російські спецслужби.

За даними видань, Шапошников і його дружина переписувалися електронною поштою з генерал-майором Андрієм Авер’яновим, який, як стверджують у Празі, керував операцією російських спецслужб у Врбетицях.

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Поліція підозрює, що на початку жовтня 2014 року, за кілька днів до вибухів, Шапошников разом із дружиною зустрілися з генералом-майором у Лісабоні, що підтверджує дочка колишнього російського військовослужбовця, яка проживає в Чехії.

«Ми зустрілися за кавою, милувалися красою Португалії як туристи. Звичайна поїздка. А він просто приєднався», – розповіла дочка Шапошникова журналістам.

Вона стверджує, що під час португальської зустрічі не мала уявлення, що «Андрій» є агентом російської розвідки ГРУ. Пізніше вона побачила його на фотографії та впізнала.

Із самого початку розслідування вибухів у Врбетицях передбачалося, що ГРУ могло мати «свою людину» в Чехії. Поліцейські зацікавилися Шапошниковим, який працював у компанії Imex Group в Остраві. Саме ця фірма є орендарем підірваних складів.

Адвокат Миколи Шапошникова Радек Ондруш заявив, що нічого не знає про контакти його підзахисного, а сам Шапошников заперечує зв’язок із генералом Авер’яновим.

Відносини Москви і Праги погіршилися після того, як чеська влада заявила про причетність російського ГРУ до вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Прага після цього вислала 18 російських дипломатів, у відповідь Росія вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

Чеські спецслужби вважають, що співробітники російського ГРУ були причетні до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетицях у жовтні 2014 року. Диверсійну операцію, за заявою чеського МЗС і спецслужб, керували співробітники російських спецслужб у посольстві РФ у Празі, які використовували дипломатичне прикриття.

Чеська влада оголосила в розшук двох людей, які в 2014 році в’їхали в країну за російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Йдеться про тих же осіб, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері у 2018 році. Стверджується, що їхні справжні імена – Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Пізніше чеські ЗМІ написали, що в розслідуванні, крім ймовірних агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, фігурує ще один росіянин – Микола Шапошников, колишній російський військовослужбовець, що нині, як стверджується, має чеське громадянство. Крім того, серед підозрюваних у причетності до вибухів у селі Врбетиці у Чехії фігурувало ім’я Дениса Сергєєва. Раніше британська поліція висунула йому звинувачення у причетності до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.