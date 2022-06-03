У Запоріжжі вшанували пам’ять загиблих внаслідок російської агресії українських дітей

У Запоріжжі 3 червня відбулася акція до Міжнародного дня безневинних дітей – жертв агресії. Її учасники вшанували пам’ять дітей, що загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України, передає кореспондентка Радіо Свобода.

На знак пам’яті у Запорізькому міському ботанічному саду висадили чорнобривці у формі мапи України. Кількість посаджених квітів дорівнює офіційно відомій кількості загиблих внаслідок російської агресії українських дітей.

Ініціаторами акції виступили представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області, місцевої організації Товариства Червоного Хреста України та дитячого парку «Запорізький міський ботанічний сад».

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«Втрьох ми вирішили провести цю акцію для того, щоб привернути увагу суспільності, щоб квіток на цій мапі символічній не ставало більше, щоб стрічок не ставало більше. Тому звертаємось до тих, від кого це залежить, припинити це безглуздя, це жахіття, де гинуть діти, гине цвіт нашої нації», – розповіла голова Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Оксана Бекетова.

Як пояснили організатори, місце для проведення обрали символічне, рівно як і квіти для висаджування.

«Ні в кого не виникало сумніву, що цю акцію треба започаткувати саме у дитячому ботанічному саду. Ви всі знаєте, що це єдиний такий позашкільний заклад в Україні – дитячий ботанічний сад. Що саме дороге в матері? Її дитина. Що саме дорожче у батьківщини? Це також наші діти, наше майбутнє. І наші діти-вихованці, коли знову прийдуть до нас навчатися, будуть ці квіти вирощувати. Тагетіс, чорнобривці – це однорічна культура, але це символ нації, дитинства, України і мужності. Тому вирішили посадити їх, аби наші діти спочатку вирощували, самі її висаджували і за нею доглядали – щоб вони пам’ятали і передавали з вуст в уста своїм знайомим, а потім коли стануть дорослими, своїм дітям, аби ця пам’ять була на віки», – пояснила директор ботанічного саду Тамара Єрьоміна.

Наразі в закладі також планують згодом висадити калинову алею на знак вшанування дітей, що постраждали від війни з Росією. А під час заходу 3 червня його учасники також пов’язали пам’ятні стрічки на кущі калини, що стануть основою меморіальної алеї.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії відзначається в світі 4 червня, відповідно до постанови Генеральної асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гине двоє дітей та четверо отримують поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах. Усього з 24 лютого в Україні загинуло щонайменше 262 дитини, ще 415 отримали поранення.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 30 травня підтвердили загибель 4113 і поранення 4916 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.