Лагута: окупанти не дали вивезти по «зеленому коридору» жодної дитини з Херсонщини

Окупаційні сили на Херсонщині не дали жодного «зеленого коридору», навіть для вивезення з області дітей, стверджує очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридора на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали», – зазначив він.

За словами Лагути, є інформація, що «надзвичайно важка ситуація» в Олешківському інтернаті.

«Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю. Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація – ред.), але от про вивезення таких дітей (за межі Херсонщини) – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму», – повідомив очільник області, додавши, що спроби домовитися про вивезення цих дітей поки безуспішні.

Напередодні у відеозверенні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вивозить українців з окупованих територій, щоб вони забули про Україну й не могли повернутися.

«Силою (Росія – ред.) вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків, і діти з батьками, і діти, розлучені зі своїми родинами», – сказав Зеленський.