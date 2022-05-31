Російські війська на Запоріжжі прикриваються цивільними для перекидання техніки – ОВА

Російські війська тримають по декілька діб людей, які намагаються евакуюватись з тимчасово окупованих територій Запорізької області, щоб без загрози ураження перекинути свою техніку, повідомив у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За словами голови ОВА, щодня йде потік людей на автомобілях – напередодні 680 людей перетнули лінію зіткнення. Він повідомив, що російські військові затримують людей та на 3-5 діб блокують проїзд евакуаційних колон.

«Виїзд у нас – фактично вся лінія зіткнення перетинає область. Виїзд відбувається по трасі Харків-Сімферополь, це між Василівкою і Запоріжжям одна точка, за Василівкою періодично по 3-5 діб тримають автомобілі. Тримають для того, щоб перекидати війська без загрози ураження з нашого боку. Прикриваються людьми, як живим щитом. Кількасот автомобілів ставлять і за їх спиною перекидають танки, техніку у напрямку далі», – сказав Старух.

Також в ефірі Радіо Свобода голова ОВА розповів, що російські військові на тимчасово окупованих територіях вимикають періодично електрику, зв’язок, для того, щоб не було комунікацій у людей з материковою Україною.

Водночас, за словами Старуха, наступ російських військ на східні громади регіону «не вдається, йдуть кволі дії».

По лінії зіткнення наносять артилерійські, авіа-, ракетні удари.

«Сьогодні обстріляли вночі Комишуваху. Вчора дуже сильно Оріхів обстріляли. Гуляйполе регулярно під обстрілами знаходиться і навколишні села. Щоденно десятки будинків руйнуються, щоденно і регулярно, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення», – додав голова ОВА.

30 травня Старух повідомляв, що до Запорізької області армія РФ доставила понад 50 одиниць застарілих моделей танків – Т-62 та Т-72Б.