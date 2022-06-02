Жінка і двоє дітей поранені через обстріл військами РФ Зеленодольської громади – голова Дніпропетровської ОВА

Двоє дітей і жінка поранені внаслідок обстрілу російськими військами Зеленодольської громади Дніпропетровської області ввечері 2 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Прицільно ударив по Мар’янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені, виведений з ладу газопровід і електромережі.

Раніше сьогодні про цей обстріл повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформації про потраждалих тоді не було.

Ще один обстріл Зеленодольської громади на Криворіжжі стався вдень 2 червня. За словами Лукашука, за межами одного з сіл виявили російський артилерійський снаряд і один снаряд від «Урагану».