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Голова Дніпропетровської облради повідомив про три обстріли в регіоні 2 червня

Інформації про постраждалих наразі немає (фото ілюстративне)

Російські військові 2 червня три рази обстрілювали територію Дніпропетровської області, голова обласної ради Микола Лукашук.

«Сьогодні ворог обстріляв територію Покровської громади в Синельниківському районі: біля одного з населених пунктів вибухнув касетний боєприпас. На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ. Днями піротехніки мають їх знищити. Жертв, руйнувань немає», – написав він у телеграмі.

За даними Лукашука, вдень під обстріл потрапила і територія Зеленодольської громади на Криворіжжі: за межами одного з сіл виявили російський артилерійський снаряд і один снаряд від «Урагану».

«Надвечір окупанти поцілили вже по населеному пункту знову в Зеленодольській громаді. Там пошкоджено будинки і газопровід. Інформації про постраждалих станом на цю хвилину немає», – додав голова облради.

Останнім часом регулярно повідомляють про обстріли Дніпропетровщини. Востаннє, за даними ОВА, російські війська атакували регіон у ніч на 2 червня – здійснили артилерійський обстріл Зеленодольської й Апостолівської громад. Люди не постраждали.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.​

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