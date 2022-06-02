Голова Дніпропетровської облради повідомив про три обстріли в регіоні 2 червня

Російські військові 2 червня три рази обстрілювали територію Дніпропетровської області, голова обласної ради Микола Лукашук.

«Сьогодні ворог обстріляв територію Покровської громади в Синельниківському районі: біля одного з населених пунктів вибухнув касетний боєприпас. На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ. Днями піротехніки мають їх знищити. Жертв, руйнувань немає», – написав він у телеграмі.

За даними Лукашука, вдень під обстріл потрапила і територія Зеленодольської громади на Криворіжжі: за межами одного з сіл виявили російський артилерійський снаряд і один снаряд від «Урагану».

«Надвечір окупанти поцілили вже по населеному пункту знову в Зеленодольській громаді. Там пошкоджено будинки і газопровід. Інформації про постраждалих станом на цю хвилину немає», – додав голова облради.

Останнім часом регулярно повідомляють про обстріли Дніпропетровщини. Востаннє, за даними ОВА, російські війська атакували регіон у ніч на 2 червня – здійснили артилерійський обстріл Зеленодольської й Апостолівської громад. Люди не постраждали.