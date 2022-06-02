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Вночі з артилерії зазнала обстрілу Дніпропетровщина – Резніченко

Люди в результаті обстрілів не постраждали

Уночі російська армія здійснила артилерійський обстріл Зеленодольської та Апостолівської громад Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ворог знову стріляв на кордоні з Херсонщиною. Кілька разів ударив з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Людей не зачепило», – написав Резніченко у Telegram.

Як повідомомив раніше сьогоодні Генштаб ЗСУ, російські загарбники, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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