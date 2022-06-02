У Чорному морі перебуває два кораблі РФ із крилатими ракетами – ОК «Південь»

У Чорному морі зараз перебуває два кораблі РФ із крилатими ракетами, повідомило 2 червня оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі наразі перебуває два російські кораблі – носії крилатих ракет – та три великих десантних кораблі прямують до пункту базування в Севастополі. Решта одиниць рашистського чорноморського флоту зосереджена в базах тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

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За даними ОК «Південь», на Одещині залишається загроза викидання на берег морських мін.

У командуванні також повідомили, що в їхній операційній зоні «обстановка – стабільно напружена».

«Ворог намагається утримувати оборонні рубежі та в противагу контрнаступальним діям посилює обстріли наших позицій. По Миколаївщині завдано масований ракетний удар із застосуванням стратегічної авіації. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати. Також атаковано чорноморське узбережжя Миколаївської області і тилові райони наших позицій. Вочевидь, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступальних дій», – заявили в ОК «Південь».

У Гештабі ЗСУ 2 червня повідомили, що від початку широкомасштабної війни Росія випустила по Україні 551 крилату ракету типу «Іскандер» та «Калібр». Окрім того, за даними командування, за цей період війська РФ здійснили на територію України 5 722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації.