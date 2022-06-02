Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів, що перебувають у строю, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Наразі біля причалів у Південній бухті Севастополя стоять лише два з шести підводних човнів проекту 636.3 «Варшав’янка».

«Таким чином, у морі в даний час перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини», – повідомляє кореспондент.

Підводні човни проєкту 636 «Варшав’янка» (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільові дизель-електричні підводні човни. Загалом у складі Чорноморського флоту Росії є шість таких підводних човнів:

Б-261 «Новоросійськ»,

Б-237 «Ростов-на-Дону»,

Б-262 «Старий Оскол»,

Б-265 «Краснодар»,

Б-268 «Великий Новгород»»

Б-271 «Колпіно».

Автономність таких човнів становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшав’янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються, у різних модифікаціях, за морськими і наземними цілями. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.