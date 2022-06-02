Російські війська руйнують транспортну інфраструктуру, щоб утримати оборону на Півдні – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив зведення щодо перебігу бойових дій 2 червня.

Згідно з ним, російські війська продовжують штурм міст на Донбасі та намагаються втримати зайняті позиції на півдні:

«На Південнобузькому напрямку, з метою утримання рубежів оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони».

За даними командування, на Криворізькому напрямку Росія змушена була перейти до оборони непідготовлених рубежів, активізувавши роботу радіоелектронної боротьби.

На Слов’янському напрямку російські війська зосередили зусилля на створенні умов для наступу, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Довгенького, Вірнопілля, Грушувахи, Великої Комишувахи та Гусарівки.

«На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають», – йдеться в зведенні.

При цьому на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не фіксували – російські війська намагаються посилити угруповання та відновити втрати озброєння та військової техніки.

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Генштаб також фіксує авіаудари по цивільній інфраструктурі Мар’їнки, обстріли обстріли зафіксовані в районах Відродження, Доломітного, Торецька, Новобахмутівки, Авдіївки, Пісків, Микільського, Вугледара.

«У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області», – додають у штабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».