100 днів війни: Зеленський та його Офіс звернулися до українців

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення.

«Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами», – сказав Зеленський у відеозверненні поруч із представниками ОПУ, ВР та уряду. Відео записане на тлі будівлі Офісу президента.

У свою чергу, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що за 100 днів війни від російських загарбників звільнено 1 017 населених пунктів.

За його словами, розміновано 370 населених пунктів, автомобільне сполучення відкрито у понад 700.

Сьогодні минає 100 днів, відколи Росія вторглася в Україну під приводом так званої «денацифікації», назвавши фактичну війну «спецоперацією». Російські війська нищать громадські об'єкти і стріляють з різних видів озброєння по мирних жителях, хоча офіційно Кремль заперечує атаку цивільних.

3 червня британська розвідка заявила, що Росії вторгненням не вдался досягти своїх початкових цілей в Україні.