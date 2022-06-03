В Україні зросла кількість поранених через війну дітей – ОГП

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, поранень зазнали 463 дитини (напередодні повідомлялось про 460). На сьогодні війна забрала життя 261 дитини, повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

«У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у м. Маріуполь Донецької області», – уточнили в ОГП.

У відомстві кажуть: найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 187.

Ці цифри не остаточні, зазначають у відомстві, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Як повідомив 1 червня Офіс генпрокурора, Україна розслідує 551 воєнний злочин проти дітей, пов’язаний зі збройною агресією Росії.