Україна розслідує понад пів тисячі воєнних злочинів Росії проти дітей – Офіс генпрокурора

Україна розслідує 551 воєнний злочин проти дітей, пов’язаний зі збройною агресією Росії, повідомив 1 червня Офіс генпрокурора.

«Про підозру у скоєнні злочинів проти дітей вже повідомлено 11 військовослужбовцям РФ, зокрема щодо сексуального насильства над неповнолітньою», – зауважили в ОГПУ.

Окрім того, як зазначає Офіс генпрокурора, наразі також зареєстровано 491 кримінальне провадження за фактами збройного нападу Росії на українські установи і заклади для дітей.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, від збройної агресії Росії проти України на даний час загинули 243 дитини, 446 – поранені, 145 – вважаються зниклими безвісти. При цьому в ООН заявляють про встановлення загибелі щонайменше 264 дітей.

Найбільше дітей, згідно зі статистикою української прокуратури, постраждало в Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.



Через постійні бомбардування та обстріли, за даними ОГПУ, пошкоджено 1937 закладів освіти (181 з яких зруйновано повністю).