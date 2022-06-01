«Екскурсія, яка ніколи не відбудеться». У Львові порожні шкільні автобуси стали символом загиблих на війні дітей 

Вісім шкільних автобусів приїхали на площу Ринок у Львові. Але у них всі місця – порожні. На кріслах – записки з іменами вбитих російськими військовими українських дітей, а також – м’які іграшки і наплічники.

Як повідомили Радіо Свобода організатори, акція під навою «Екскурсія Львовом, яка ніколи не відбудеться» є символічною. Її мета – показати, що війна є жорстокою і забирає життя дітей.

«Коли ти бачиш діток, які без рук і ніг, ти розумієш, що повинен їм помогти тут. Ти уявляєш собі дитину, яка мала мрії і ці мрії вона не зможе зреалізувати. Сьогодні ми вкотре і вкотре будимо світ. 243 дитинки і їх нема. Вони мали приїхати до Львова на екскурсію. Ці діти і український народ сьогодні зупиняють цю лавину, яка тисне на світ. Так ми це зупинимо, але втрати дуже великі», – каже мер Львова Андрій Садовий.

Акція присвячена Міжнародному дню захисту дітей 1 червня.

«Моторошні відчуття і коли автобуси їхали, я відчувала, що сльози навертаються. Бачиш, що автобуси порожні і розумієш, що ці діти нікуди не зможуть уже приїхати. На жаль, так з ними сталося і це найжахливіше у цій війні – дітей вбивають, це невинні жертви. Я хочу, щоб мої діти ніколи не знали, що таке війна», – говорить львів’янка Анна.

Шкільні автобуси стоятимуть на площі Ринок протягом дня.

За офіційними даними, через обстріли армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 243 дитини.