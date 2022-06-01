1 червня у всьому світі відзначають День захисту дітей.

Що означає указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури набуття громадянства для дітей з України? Чи продовжує Росія вивозити дітей з окупованих територій України на свою? Чи є можливості повернути вивезених дітей до України – з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України і територій, контрольованих незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Ці норми поширюються також на дітей, позбавлених батьківської опіки, та недієздатних людей. Документ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації Росії.

підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України і територій, контрольованих незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Ці норми поширюються також на дітей, позбавлених батьківської опіки, та недієздатних людей. Документ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації Росії. У МЗС України назвали указ Путіна спробою «легалізувати незаконне переміщення» дітей з окупованих територій України. «Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України», – йдеться в заяві українського міністерства.

За даними Офісу українського омбудсмена, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла на свою територію понад 1 мільйон 185 тисяч українців, з них 200 тисяч дітей. У відомстві повідомляли, що станом на початок травня лише з інтернатів та дитячих будинків окупованих частин Луганської та Донецької областей до Росії вивезли понад 2 тисячі дітей-сиріт, дітей без статусу і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазначається, що частина дітей перебуває у Підмосков’ї, частина – в Ленінградській, Омській, Володимирській областях, і деяких з них уже готують до всиновлення.

Радник Постійного представництва України при ООН Сергій Дворник під час засідання Ради безпеки ООН 25 травня заявив, що «Росія викрадає з України дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації». За даними дипломата, до Росії вивезені щонайменше 230 тисяч українських дітей.

під час засідання Ради безпеки ООН 25 травня заявив, що «Росія викрадає з України дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації». За даними дипломата, до Росії вивезені щонайменше 230 тисяч українських дітей. Правозахисна організація ZMINA наголошує, що таке рішення Росії є «частиною насильницької русифікації» жителів окупованих територій, зокрема дітей. Водночас, зауважує, це також у майбутньому дозволить росіянам усиновлювати українських сиріт, оскільки раніше законодавство Росії забороняло усиновлення дітей без російського громадянства.

«Щодня вивозять до РФ по 30 дітей»

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів «Новинам Приазов’я», що Росія продовжує вивозити дітей на свою територію. За даними чиновника, в одному з таборів Ростовської області зараз перебувають 540 дітей-сиріт з Донецької області, серед них є діти з Маріуполя і Волновахи.

Куди везуть, ми встановлюємо, тому що точних даних немає

«Інформація така, що депортованих осіб – вже понад 45 тисяч. Цей процес триває, він не сповільнюється. Щодня в середньому вивозять близько 250 осіб, в середньому десь 30 дітей. Це діти в складі сімей. Куди везуть, ми встановлюємо, тому що точних даних немає. Вони формують групи і везуть, ускладнився процес щодо контролю цього, тому що росіяни дуже щільно закривають ці питання», – каже радник мера.

За його даними, близько 260 дітей перебувають в одному з дитячих таборів у Ростовській області: «Сподіваюся, цим далі буде займатися Офіс омбудсмена з прав дитини й прав людини».

Петро Андрющенко зазначив, що місцева влада Маріуполя продовжує збирати свідчення про дітей, яких Росія могла вивезти на свою територію.

«Від росіян інформації не дочекаєшся, немає ніякої інформації, по крихтах збираємо, по свідченнях, за спостереженнями, по джерелах. І намагаємося якось далі все це опрацювати і передати, відповідно, і журналістам, і в Офіс омбудсмена, щоб була можливість повернути наших діточок додому хоча б після перемоги», – підкреслює радник.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, станом на початок травня кількість депортованих осіб з окупованих територій України до РФ становить понад 1 млн осіб, з них близько 180 тисяч – це діти.

За даними української розвідки, на території РФ розгорнули близько 9,5 тисяч пунктів тимчасового розміщення в 48 російських регіонах.

«Території пріоритетного виселення: Бурятія, Якутія, Забайкальський, Камчатський, Приморський, Хабаровський край, Амурська, Магаданська, Сахалінська, Єврейська автономна область та Чукотський автономний округ. Значну частину біженців направляють на Далекий Схід», – зазначили у відомстві.

У ГУР стверджують, що до окупованого Росією українського Криму з наближенням курортного сезону депортація припинилась. Натомість, зауважують, збільшилася кількість пунктів тимчасового розміщення у Хабаровську, Петропавловськ-Камчатську, Ставрополі та Чувашії.

«Росіяни кричать, що це їхні діти»

Головна редакторка маріупольського видання «0629» Анна Романенко розповіла, що тема усиновлення українських дітей активно обговорюється серед користувачів російських соціальних мереж.

Вже є «волонтери» на території окупованого Донецька, які займаються збором інформації для «реєстру» батьків, які бажали б усиновити дитину з України

«Відбувається депортація дітей, ми досліджували цю тему і відстежували соціальні мережі певний час на території Російської Федерації, і люди там обговорювали питання усиновлення. І ми дивилися, що пишуть люди «ВКонтакте», і вони ставляться до дітей, яких вони вивозять з України, і, власне, з Маріуполя, як до російських дітей, розумієте. І вони дуже обурюються, коли бачать повідомлення, що, наприклад, дітей з якогось будинку вивезли на територію Польщі, і вони кричать, що це їхні діти і що ми тут не маємо права. Ну, така, дуже спаплюжена реальність у людей, і вони це серйозно обговорюють. У них вже є «волонтери» на території окупованого Донецька, які займаються збором інформації для такого «реєстру» батьків, які бажали б усиновити дитину з України», – стверджує Романенко.



Вона зазначила, що є складнощі з підрахунком точної кількості дітей, яких Росія вивезла на територію окупованої частини Донбасу або до своїх областей. Журналістка підкреслила, що діти не ухвалюють рішень про їхнє переміщення самостійно, тому «Росія їх використовує у власних цілях».

Ці діти не мають вільного вибору, де їм залишатися, – і це, на мій погляд, трагедія

«Я точно знаю, що діти є, що вони перебувають на території Російської Федерації і що вони там невільні. Невільні. Дуже важливий момент, як би не подавала це питання російська інформація, дитина не може ухвалювати зараз самостійних рішень – де зараз її батьківщина, де саме їй краще бути. Бо вона ж – дитина. Особливо якщо там кажуть про вік до 14 років, і в неї не сформований світогляд, і нею дуже легко маніпулювати, і використовувати в своїх цілях, і в тому числі для пропаганди. Ці діти, вони не мають вільного вибору, де їм залишатися, – і це, на мій погляд, трагедія», – ділиться журналістка.

Буде такий період, коли ми будемо дізнаватися дуже багато жахливої інформації

«Ці діти дійсно залишились сиротами, деякі діти залишились частково сиротами, їхні батьки, наприклад, загинули, а бабуся або дідусь ще не знають про це, і це ж теж така ситуація. Або там тітка, яка мала б, хотіла б забрати дитину, але вона не знає і не подає в розшук, бо вона взагалі ще не в курсі цієї ситуації. І я думаю, що ми будемо ще певний час, як тільки закінчиться війна, то в нас буде такий період, коли ми будемо дізнаватися дуже багато жахливої інформації», – вважає Романенко.



Що відбувається після потрапляння до РФ?

Російський священнослужитель і правозахисник Григорій Міхнов-Вайтенко розповів «Новинам Приазов’я», що дітей, які прибувають з окупованих територій України до Росії, зазвичай заселяють у школи. Одягом та іншими необхідними речами, каже, їх забезпечують місцеві волонтери.



«Ті, хто перебувають у пунктах тимчасового розміщення в Росії – це такі непристосовані, на мій погляд, для тривалого місцеперебування санаторії, пансіонати. Йдеться про те, що це ненадовго, надалі регіональна влада має їм підшукати постійне, більш пристосоване житло», – розповів він.

Щодо одягу, взуття, іграшок, гаджетів – цим переважно забезпечують волонтери

«Що стосується даху та їжі – цим забезпечує регіональна влада. Як може, так і забезпечує, відповідно до норм. Щодо одягу, взуття, іграшок, гаджетів – цим переважно забезпечують волонтери. Люди збирають, люди привозять, організовують чати, де намагаються розібратися, в кого якісь проблеми, потреби», – додав він.



Активіст закликав повідомляти йому про випадки, коли українські сім’ї розшукують дітей у Росії для подальшого повернення їх до України.

Чи вдається повертати дітей з російської депортації?

Голова правління громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Дар’я Касьянова розповіла, що зараз з’явилася категорія дітей, які втратили батьків через бойові дії і перебувають на окупованих територіях. Правозахисниця зазначила, що можливості безпечного виїзду на підконтрольну владі України територію в багатьох випадках немає.

В мене в роботі є діти, які ніде не враховані, бо вони втратили батьків у зоні бойових дій і перебувають зараз на окупованих територіях

«У мене немає офіційної статистики, тільки та, яку ми отримуємо з одного джерела, – це заяви уповноваженої з прав людини. В мене в роботі є діти, які ніде не враховані, бо вони втратили батьків у зоні бойових дій і перебувають зараз на окупованих територіях, але проживають в родинах знайомих або людей, з ким їм вдалось покинути територію. Тобто, є і така категорія дітей сьогодні. Але яким способом їм безпечно виїхати на територію України? Поки немає такої можливості, тому вони перебувають там, де перебувають», – каже правозахисниця.

Касьянова розповіла, що є випадки повернення до України вивезених російськими військовими дітей, але тих, в яких є родичі.

«Поки що у нас нема успішних випадків розв’язання проблеми з дітьми без супроводу, за винятком двох, коли бабуся і дідусь різних дітей поїхали і забрали своїх дітей на території Росії. Я знаю, і з різними волонтерами ми ведемо перемовини, і з різними правозахисними організаціями, і є випадки, але, знову ж, це більше стосується сімей з родинами, то нам вдається їх вивезти, супроводжувати і повернути в Україну. Що стосується дітей, то наразі універсального методу немає, кожен випадок окремо планується і поки хороших прикладів немає», – додала вона.

«Мета РФ – покращення демографічних показників»

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський стверджує, що загальна кількість вивезених з окупованих територій України дітей становить сотні тисяч.

На думку правозахисника, «Росія навмисно вивозить дітей з України для покращення власних демографічних показників».

«На сьогодні, якщо брати загальну чисельність дітей, депортованих з територій Луганська, Донецька та південних регіонів України – це сотні тисяч. Це депортовані діти в сімейному складі. Якщо ми кажемо, що це діти, які залишилися в дитячих будинках, притулках, – це десятки тисяч дітей», – стверджує він.

На кожного вбитого росіянина – вони вивезли 10 дітей

«Вони їм дозволяють, поліпшують законодавство, щоб їх всиновлювали, я поясню, з яких причин. Дивіться, в них все прораховано: на кожного вбитого росіянина – вони вивезли 10 дітей. Тобто 30 тисяч вбили росіян в Україні, я маю на увазі військовослужбовців загинуло, а вони вивезли понад 246 тисяч дітей. Виходить, що дітей вони вивозять за кожного загарбника. Все, у них все прораховано. Тому і така політика, тому вони їх так і інтегрують, тому вони і закон спростили», – вважає Лисянський.

(За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 червня, Росія втратила під час повномасштабної війни в Україні 30 700 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​. 7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо. 23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.​)

На думку правозахисника, в Україні має бути створена державна структура з питань репатріації, яка б опікувалася поверненням з Росії як депортованих дітей, так і дорослих.

Ми загалом зараз втрачаємо наших дітей – юридично та ментально

«Вони кажуть, що зараз ці проблеми не на часі, війна йде. У нас дуже мало часу, спочатку треба виграти війну, а потім займатись цими справами. Хоча ми в них не просимо ні коштів, ні грошей – нічого. Може неправильно критикувати владу свою під час війни, але я правду кажу. Тобто, ми пропонували, ми розробляли, ми направляли. Ми загалом зараз втрачаємо наших дітей – юридично та ментально», – наголошує Лисянський.



Редакція «Новин Приазов’я» зверталася до уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук із запитом прокоментувати питання, пов’язані з вивезенням дітей з України до Росії, але відповіді не отримала. У коментарі 8 квітня Дар’я Герасимчук повідомляла, що «влада працює над створенням алгоритму, згідно з яким діти можуть бути повернені до України».



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження викладених свідчень чи незалежно їх перевірити.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 31 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.