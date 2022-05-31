Путін «узаконив викрадення дітей» з України – МЗС

Спрощення прийому в російське громадянство українських дітей-сиріт є спробою «легалізувати незаконне переміщення» дітей з окупованих територій України – про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ 31 травня.

«Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України», – резюмують у МЗС.

Міністерство розцінює дії Кремля як грубе порушення Женевської конвенції про захист цивільних під час війни 1949 року, а також Конвенцію ООН про права дітей.

«За міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої», – додають у дипломатичному відомстві.

За даними Києва, від початку повномасштабного вторгнення до України російські війська примусово перемістили до Росії сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей. МЗС закликає міжнародну спільноту посилювати санкційний тиск на Росії, аби змусити її припинити порушення міжнародного права.

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«Скоєні російськими високопосадовцями та військовослужбовцями найтяжчі міжнародні злочини проти дітей на території України будуть розслідувані, а винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Росії не вдасться уникнути найсуворішої відповідальності. Україна вживатиме всіх можливих заходів, зокрема на міжнародному рівні, задля забезпечення захисту прав та інтересів викрадених українських дітей і їхнього повернення на Батьківщину», – заявляє міністерство.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України і територій, контрольованих незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Ці норми поширюються також на дітей, позбавлених батьківської опіки, та недієздатних людей.