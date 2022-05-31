ОГП: через агресію Росії в Україні загинули 243 дитини

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, загинули 243 дитини, щонайменше 446 – поранені. Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів станом на ранок 31 травня.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 111, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 30 травня внаслідок обстрілу військами РФ Харкова та смт Коротич Харківського району поранень зазнали 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

Цифри щодо постраждалих через війну дітей не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.