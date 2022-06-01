У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати армії РФ за добу

Найбільші втрати в армії РФ, яка вторглася в Україну, за минулу добу спостерігалися на Криворізькому та Бахмутському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.06 орієнтовно склали в межах особового складу близько 30 700 (+200)», – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними Генштабу, станом на ранок 31 травня Росія втратила:
- 1361 танк,
- 3343 бойові броньовані машини,
- 659 артилерійських систем,
- 207 РСЗВ,
- 94 засоби ППО,
- 208 літаків,
- 175 гелікоптерів,
- 519 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 120 крилатих ракет,
- 13 кораблів /катерів,
- 2290 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 49 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ