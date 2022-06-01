У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати армії РФ за добу

Найбільші втрати в армії РФ, яка вторглася в Україну, за минулу добу спостерігалися на Криворізькому та Бахмутському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.06 орієнтовно склали в межах особового складу близько 30 700 (+200)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, станом на ранок 31 травня Росія втратила:

1361 танк,

3343 бойові броньовані машини,

659 артилерійських систем,

207 РСЗВ,

94 засоби ППО,

208 літаків,

175 гелікоптерів,

519 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

120 крилатих ракет,

13 кораблів /катерів,

2290 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

49 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.