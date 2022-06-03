«100 днів лютого»: у Львові провели акцію, присвячену війні

На площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку у Львові провели перформанс «100 днів лютого». Акція присвячена 100 дням війни від початку вторгнення Росії на територію України.

Артисти Львівського оперного театру і балету виконали фрагмент балету «Лілея». За сюжетом молода закохана пара тішиться життям – і раптом війна. Хлопець іде захищати країну.

«Це символічно відображено ті події, які відбуваються сьогодні, які переживаємо. Акція присвячена 100 дням повномасштабної війни Росії проти України. Ми назвали її «100 днів лютого», що є символом того, що життя України триває далі в лютому, ми не можемо прийти до нормального життя», ‒ каже Ірина Гаврилюк, керівниця департаменту з питань культури, національностей і релігії Львівської обласної військової адміністрації.

Під час акції зачитали вірш, присвячений війні.

«Моя поезія передає те, що відчуваю сьогодні, а це біль за дітей, дорослих, які втратили життя, домівки, відчуваю гордість за українських захисників. Я вірю у перемогу, що ми боремося за істинну незалежність», ‒ говорить поетеса Ілона Ельтек.

«Кожен день усвідомлюю війну. Я приїхала з дитиною з Харкова, живемо у Стрию. Дуже тяжко все це переносити, читаємо новини. Важко українським захисникам, але ми віримо у перемогу», ‒ говорить переселенка Анна з Харкова, яка прийшла на акцію.

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Від початку повномасштабної війни в Україні Сили Протиповітряного командування «Захід» збили над Львівською областю 23 крилаті ворожі ракети і 11 безпілотників, за даними Львівської обласної військової адміністрації. Пізно ввечері 1 червня Росія завдала ракетних обстрілів по території Львівщини. П’ятеро людей зазнали поранень, мають середні і легкі травми.

Внаслідок ракетних обстрілів суттєво пошкоджені об’єкти залізниці у Стрийському та Самбірському районах Львівщини.

На сьогодні у Львівській області офіційно зареєструвались як внутрішньо переміщені особи понад 240 тисяч людей. Із них 75 тисяч – діти, 110 тисяч осіб працездатного віку, понад 30 тисяч пенсіонерів і 8 тисяч осіб з інвалідністю.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України під приводом так званої «денацифікації», назвавши фактичну війну «спецоперацією».