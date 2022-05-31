«Допомагаємо – перемагаємо». Діти-переселенці малювали привітання для воїнів у Львові

Для дітей-переселенців із різних регіонів України Будинок офіцерів у Львові організував благодійну акцію «Допомагаємо – перемагаємо», передає кореспондент Радіо Свобода. Були представлені дитячі малюнки на тему «Армія очима дітей» і «Якою я бачу Тебе, Україно».

«Навіть є малюнки дітей, намальовані ще у 2014-2015 роках, а також недавні. Діти можуть і на святі намалювати. Тут є діти з різних міст, зокрема, і окупованих Росією. Хочемо привернути увагу до питання захисту дітей у час війни, до їхнього емоційного і фізичного відновлення. Сьогодні волонтери їдуть на фронт і повезуть українським воїнам малюнки дітей, які вони зараз творять», ‒ каже керівник Будинку офіцерів Віталій Провозін.

Діти на площі перед оперним театром малювали листівки з привітальними словами для воїнів.

«Мій чоловік захищає Україну. Наш тато ‒ наш герой. Донечка дуже сумує за татком, за своїми друзями, які залишилися вдома. Нашу хату трохи заділо. Зірвало газову трубу, розбило вікна, але наші життя у безпеці і дякуємо Львову. Ці свята, організовані для дітей цими днями, дають надію на безпеку, якусь надію, що дуже скоро все має бути добре», ‒ говорить Оксана Падалка з Бучацького району.

70 дітям, які сьогодні перебувають у навчально-реабілітаційного центрі поблизу Львова, працівники Будинку офіцерів передали подарунки і листи від ровесників з Англії.

1 червня ‒ Міжнародний День дитини. Внаслідок збройної агресії Росії проти України станом на 31 травня загинули 243 дитини та понад 444 поранено. Найбільше у Донецькій, Київській, Харківській областях, повідомив Офіс Генерального прокурора.